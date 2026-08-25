כך עושים את זה: הכירו את תנאי הקבלה המותאמים לסטודנטים חרדים

מבזקים נוספים
"סע אחריו": נהג מופתע מצא את עצמו בשיאו של מרדף משטרתי | צפו
נהג אובר ביוסטון נקלע למרדף משטרתי כששוטרים קפצו למכוניתו. האירוע המפתיע תועד במצלמת הרכב והפך לוויראלי (בעולם)אריה רוזן
פרטים חדשים נחשפים על הימים שקדמו לרצח המזעזע בבית שמש
בית המשפט האריך את מעצרו של החשוד ברצח הילד בבית שמש במספר ימים נוספים | נחשף: משפחתו פנתה לקופת החולים ימים לפני הרצח וביקשה בדיקה פסיכיאטרית דחופה, אולם זו נדחתה| במקביל מתחזק החשד שהיה תחת השפעת סמים (אקטואליה)קובי רוזן
גם כאשר האכיפה המשטרתית אינה נראית לעין - היא קיימת | צפו
משטרת התנועה הארצית (ימת"א שרון) יצאה לאכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים תוך שימוש במגוון אמצעי אכיפה דיגיטליים | כך זה נראה (משטרה)קובי רוזן
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"יש דיווחים על גניבות של מאות אלפי שקלים" | הפתרון לזיוף סרטוני וידיאו ב-AI
במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על הבינה המלאכותית, מומחה הטכנולוגיה רן בר זיק מזהיר מפני שכפול קול של בני משפחה; לדבירו, "גניבות של מאות אלפי שקלים כבר קורות" |ומה הכלים החדשים לזיהוי זיופים? | האזינו (טכנולוגיה, דיגיטל)כיכר השבת
איראנים מגלים: מהבניינים האלו בטהרן ירו באכזריות על המפגינים הגיבורים
תחקיר נרחב של רשת "איראן אינטרנשיונל", המבוסס על הקלטות קשר, תיעודי וידאו ועדויות ראייה, חושף כי כוחות הביטחון האיראניים הפכו מסגדים ברחבי טהרן לבסיסי מבצעים פעילים במהלך הדיכוי האלים של מחאות ינואר. לפי הממצאים, המסגדים שימשו לפריסת כוחות, מעקב רחפנים, ביצוע מארבים ואף עמדות ירי מהגגות לעבר מפגינים. כמו כן, עולות טענות קשות כי אנשי כוחות הביטחון יזמו בעצמם הצתות ונזק למסגדים כדי להאשים את המפגינים בהשחתת אתרי קודש | הפרטים המזעזעים (בעולם)דניאל הרץ
כמעט התחשמלו: השיעור המוזר שהתלמידות לא ישכחו לעולם
שתי מורות בסין הפכו שיעור על חשמל סטטי להדגמה בלתי נשכחת, כשהילדים גילו על ראשם כיצד מטען חשמלי יכול לגרום לשיער להתרומם (חדשות בעולם)דני שפיץ
ח"כ יעל רון בן משה מודיעה שלא תצטרף למסגרת הפוליטית של גנץ
ח"כ יעל רון בן משה הודיעה לבני גנץ על החלטתה שלא להצטרף למסגרת הפוליטית החדשה שהוא מקים. לדבריה, "המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא אלא אף עלול לגרום נזק". רון בן משה הסבירה כי התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט "היא בעיניי סיכון גדול ביותר, ועבורי קו אדום בוהק".כיכר השבת