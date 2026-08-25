חשבתם שתואר באוניברסיטה פחות מתאים לכם? כדאי שתראו את זה

ח"כ יעל רון בן משה הודיעה לבני גנץ על החלטתה שלא להצטרף למסגרת הפוליטית החדשה שהוא מקים. לדבריה, "המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא אלא אף עלול לגרום נזק". רון בן משה הסבירה כי התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי איזנקוט "היא בעיניי סיכון גדול ביותר, ועבורי קו אדום בוהק".

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