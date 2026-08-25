התפשטות מסוכנת: אותרו יתושות נגועות בקדחת הנילוס

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצות עמק יזרעאל, עמק חפר ושער הנגב. מתחילת העונה אובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד נפטר. רוב החולים סבלו מחום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב את פעולות המניעה וההדברה. הציבור מתבקש לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות וללבוש בגדים ארוכים ובהירים.

יוסי נכטיגל