מסתור בדופן כפולה: 21 שב"חים נעצרו בירושלים

כוחות משטרה ומג"ב גדולים פשטו על מרכז ההכשרה המקצועית של אונר"א בצפון ירושלים • העירייה תקים במקום קרית חינוך ענקית עם 140 כיתות לימוד ובית ספר תיכון לפי תוכנית הלימודים הישראלית | המהלך הדרמטי שחותם את גורל הארגון בעיר (בארץ)

דוד הכהן