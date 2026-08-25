מבזקים נוספים
מכה קשה לאונר"א: המתחם האחרון בירושלים פונה ונסגר סופית
כוחות משטרה ומג"ב גדולים פשטו על מרכז ההכשרה המקצועית של אונר"א בצפון ירושלים • העירייה תקים במקום קרית חינוך ענקית עם 140 כיתות לימוד ובית ספר תיכון לפי תוכנית הלימודים הישראלית | המהלך הדרמטי שחותם את גורל הארגון בעיר (בארץ)דוד הכהן
מסתור בדופן כפולה: 21 שב"חים נעצרו בירושלים
7 שוהים הוסתרו בדופן כפולה ברכב מסחרי במעבר חיזמא • 14 נוספים אותרו בדירת מסתור בעיסאוויה | מכה קשה לרשתות ההסתננות (משטרה)קובי רוזן
התפשטות מסוכנת: אותרו יתושות נגועות בקדחת הנילוס
משרדי הבריאות והסביבה הזהירו כ-320 אלף תושבים • 17 חולים אובחנו מתחילת השנה, אחד נפטר ואחד מאושפז | כך תימנעו מעקיצות מסוכנות (בארץ)בני סולומון
17 חולים בקדחת מערב הנילוס — יתושות נגועות נלכדו בצפון, מרכז ודרום
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצות עמק יזרעאל, עמק חפר ושער הנגב. מתחילת העונה אובחנו 17 חולים, מתוכם אדם אחד עדיין מאושפז ואדם אחד נפטר. רוב החולים סבלו מחום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב את פעולות המניעה וההדברה. הציבור מתבקש לייבש מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות וללבוש בגדים ארוכים ובהירים.יוסי נכטיגל
10 פצועים קל בתאונה בין מספר רכבים בעפולה
תאונת דרכים בין מספר כלי רכב אירעה בשעה 16:12 בשדרות יצחק רבין בעפולה. צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ל-10 פצועים במצב קל ומפנים אותם לבית החולים העמק.קובי רוזן
פארשפיל בירושלים, חתונה בבלגיה: ברימנוב חוגגים את שמחת נישואי בנו של האדמו"ר
הערב יחגג בקול רינה ותודה והמון חוגג בעיר ואם בישראל, אנטווערפן שבבלגיה, שמחת נישואי בנו של האדמו"ר מרימנוב, חתן האדמו"ר מקומרנא ירושלים | במוצאי שב"ק נחגגה שמחת הפארשפיל ומעמד צאתכם לשלום בעיה"ק ירושלים, בהשתתפות גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)חיים רוזנבוים
טורנדו קטלני בצרפת: עשרות נפצעו, מאות בתים נהרסו - והמצב עלול להחמיר | תיעוד מטורף
סופת טורנדו עוצמתית פגעה בכפר פומאס שבדרום צרפת • 39 נפצעו, 15 אושפזו ושניים במצב קשה | 'חצי הכפר נהרס' (בעולם)כיכר השבת
השר כץ בחרמון: "אנחנו כאן ולא נזוז" • איום על דמשק ואנקרה
שר הביטחון ערך ביקור היסטורי בכתר החרמון שבסוריה • העביר מסר ישיר לנשיא סוריה: "כשאתה מתעורר בארמון ורואה את צה"ל למעלה - תדע שאנחנו כאן" | "פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס" (צבא וביטחון)ב. ניסני