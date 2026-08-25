משכנות הדרים 10 10 0:00 / 7:58 משכנות הדרים

בעוד שוק הנדל"ן הכללי חווה האטה זמנית, הציבור החרדי ממשיך לצמוח בקצב מהיר ולייצר ביקושי שיא לדיור איכותי. המציאות הזו יוצרת בדיוק עכשיו חלון הזדמנויות נדיר שבו כוח המיקוח נמצא בידיים שלכם: היכולת לשריין דירת יוקרה במחירי פריסייל ובתנאי תשלום חסרי תקדים, רגע לפני שמגמת ירידת הריביות תזניק את השוק והמחירים יטפסו שוב. קבוצת לבייב, בעלת ניסיון בינלאומי עשיר בהקמת פרויקטי ענק, זיהתה את הפוטנציאל והרימה את הרף עם בשורת מגורים יוקרתית בביתר עילית.

לבדיקת זכאות למחירי פריסייל ותנאי מימון מיוחדים לחצו כאן >> התכנון האדריכלי של שכונת הדרים נבנה כולו מתוך הקשבה מעמיקה לחיי היומיום של המשפחה ברוכת הילדים. במקום להתפשר על צפיפות ועומסים בבקרים, כל דירת 4 ו-5 חדרים כוללת 3 חדרי רחצה ו-3 שירותים מלאים, לצד שתי יחידות הורים נפרדות ופרטיות (כולל יחידה צמודה לממ"ד).

פרויקט "משכנות הדרים" בביתר רושם ביקוש שיא ( צילום: באדיבות המצלם )

כדי לחסוך זמן יקר בכל יציאה מהבית, הותקנו בכל בניין שתי מעליות מהירות. תמהיל הדירות רחב במיוחד ונע בין 3 ל-9 חדרים, כולל דירות ענק של 200 מ"ר שמאפשרות למשפרי דיור להגיע ישירות ל"תחנה הסופית" שלהם, לצד ליווי צמוד של אדריכל אישי לביצוע כל ההתאמות הנדרשות.

לצפייה בתוכניות הדירה ובמפרט הפרימיום המלא לחצו כאן >>

המיקום בגבעה A מציע שילוב מנצח בין נגישות שקטה ללא עומסי תנועה – 4 דקות בלבד מהכניסה לעיר ובחיבור מהיר לגבעה B – לבין מעטפת קהילתית שלמה. במרחק פסיעה תיהנו ממוסדות חינוך, כוללים, ישיבות, סמינרים ובתי כנסת לכל הקהילות והעדות (ספרדים, ליטאים וחסידים), לצד שטחים ירוקים ומבני ציבור חדשים שנבנים לרווחת הדיירים.

הביקוש לפרויקט כבר בעיצומו, כאשר רוכשים רבים שכבר חתמו מביאים בעקבותיהם בני משפחה וחברים שמזהים את האיכות. מלאי הדירות המובחרות מוגבל ביותר, ותנאי הרכישה הנוכחיים לא יישארו לאורך זמן. אל תמתינו לזינוק הבא במחירים.

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