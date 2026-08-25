מבזקים נוספים
הולכת רגל בת 30 נפגעה במצב בינוני מרכב ברעננה
הולכת רגל כבת 30 נפגעה מרכב ברחוב התקומה ברעננה. הדיווח התקבל בשעה 18:40. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי עם חבלות בראש ובגפיים ומפנים אותה במצב בינוני לבית החולים מאיר.קובי רוזן
3 הרוגים בתקיפת כטב"ם ישראלי בג'באליא שבצפון עזה
כטב"ם ישראלי תקף לפני זמן קצר את אזור מתחם בתי הספר אבו חסין בג'באליא שבצפון רצועת עזה, והרג 3 עזתים. לפי עדויות מקומיות, הכטב"ם ירה 4 טילים לעבר האזור. מוקדם יותר היום חוסל עזתי נוסף בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור המואצי שבצפון מערב ח'אן יונס בדרום הרצועה.קובי אטינגר
נעצרו חשודים ברצח בקיסריה לאחר מצוד בחדרה
משטרת ישראל עצרה חשודים במעורבות ברצח שאירע בקיסריה ביום ראשון השבוע, במהלכו נורה אדם למוות באמצעות אקדח. לוחמי הימ"מ ניהלו מצוד בחדרה בעקבות פעילות מודיעינית של חוקרי ימ"ר חוף, והחשודים הועברו לחקירה. המפכ"ל עמד מקרוב על התקדמות החקירה ושיבח את פעילות הכוחות.קובי רוזן
גאוני: כך הצליחה ש"ס להטריל את העותרים - ולעקוף את ההחלטה של סולברג
במה שנראה כמהלך מתוחכם מצד אנשי היח"צ של מפלגת ש"ס, היום פרסמה התנועה סרטון חדש הדומה באופן מחשיד לקודמו שנפסל | מי אמר שמדובר בחייל? | ההסבר המלא בפנים (בחירות)כיכר השבת
פלפלו ארוכות בדברי תורה; הרבי מארה"ב בביקור הוד במעון גיסו בירושלים
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בשבועות אלו לביקור מרומם בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור הוד מיוחד בבית גיסו, הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז ירושלים | במהלך הביקור המרומם פלפלו הגיסים ארוכות בדברי תורה, ובסיומו התברכו בברכת השנים ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
בום בבית שמש: המדעים כובשים את החינוך החרדי
ששה מוסדות חינוך חרדיים בעיר זכו ביוזמה חסרת תקדים • מכון דוידסון לחינוך מדעי יספק ליווי מקצועי והתאמה מלאה לצביון התורני | שר החינוך: "מצוינות מדעית צועדת יד ביד עם שמירה על אורח החיים החרדי" (חרדים)חזקי שטרן
השר האוקראיני נחלץ לסייע לאלפי החסידים: שיחה חוצת יבשות לקראת הנסיעה לאומן
השר הממונה לענייני דתות האוקראיני ויקטור ילנסקי קיים היום שתי שיחות עם בכירים בממשלת ישראל, ועם רבה של העיר אומן הרב יעקב גאן, לקראת הגעתם הצפויה של עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן בראש השנה | ברקע המלחמה הקשה במדינה, הנסיעה מתבררת כמאתגרת במיוחד (בעולם)כיכר השבת
בהשתתפות הנגיד והדיין מארה"ב | חסידי סאטמר בירושלים חגגו 20 שנה לאימפריה
במלאות עשרים שנה לייסוד קהילת סאטמר בירושלים, התכנסו כלל חסידי סאטמר בעיר הקודש למעמד נשגב ומרומם, ששולב עם הדינר השנתי לטובת המוסדות | את המעמד פיארו רבני החסידות בארץ, לצד אורחי הכבוד שהגיעו במיוחד מחו"ל, הגאון רבי הירצקא צוויבל, מחשובי הרבנים של החסידות בארה"ב, והנגיד הרב אברהם בראך, אשר הגיעו לחזק ולהשתתף בשמחת הקהילה במלאות שני עשורים להקמתה (חסידים)חיים רוזנבוים