"משילות על שלטים"; העורך דין והפעיל מנטורי קרתא לעגו למשטרה

מאות שידוכים שיצאו לפועל בזכות היוזמה החדשנית אותה הוא הוביל לפני מספר שנים, מביאים את המרצה הנודע הרב יונתן שוורץ לצאת בזעקה נרגשת גם בעברית, ולחשוף את מהפכת השידוכים שהוביל, שסייעו למאות בחורים מבוגרים ובחורות מבוגרות | הרב מתחנן: "תפסיקו להתקשר לשדכנים, זה לא יעזור", ומציע: תעשו מצ'ינג, תפעילו את הרגש ואת הלב | צפו (חרדים)

כיכר השבת