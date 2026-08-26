טראמפ נשאל אם הוא חושב שחמינאי ג'וניור מת - זה מה שהוא ענה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) בראיון רדיופוני למצבו הבריאותי של מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי, וחשף פרטים חדשים על פציעותיו בעקבות התקיפה שבה חוסל אביו. "אינני חושב שמוג'תבא חמינאי מת", הבהיר הנשיא, תוך שהוא מפרט את היקף הנזק שנגרם לו.

לדברי טראמפ, המנהיג האיראני "נפצע קשה מאוד, בצד שמאל של גופו, הזרוע, הרגל, כל העניין נפצע קשה". עם זאת, הנשיא חזר והדגיש: "אבל אינני חושב שהוא מת".

טראמפ התייחס גם להתנהלות המשטר האיראני בעקבות הפציעה, וציין כי "אם הוא מת, הם מעלים הצגה די טובה, מפני שהם מדברים על לחזור לדבר איתו כל הזמן כדי לקבל את ברכתו הסופית". דבריו מצביעים על כך שלפי הערכת המודיעין האמריקני, חמינאי עדיין בחיים ומתפקד, אם כי נפצע באורח קשה.

מצר הורמוז: "זה מיצר פועל מאוד"

בהמשך הראיון עבר הנשיא לדון במצב הביטחוני במצר הורמוז, שם מתנהלת מערכה אמריקנית מתמשכת מול איראן. טראמפ דיווח על הסרת מוקשים מהאזור והדגיש כי למרות האיומים, המיצר ממשיך לפעול באופן תקין.

"אבל המיצר, הוא פועל, זה מיצר פועל", אמר הנשיא. "כן, מדי פעם יהיה שם כטב"ם או רקטה או משהו שיורים, אבל זה מיצר פועל מאוד. הרבה נפט זורם החוצה. 10 מיליון חביות אתמול", הוסיף, תוך שהוא מציג תמונה של הצלחה אמריקנית בשמירה על נתיבי השיט החיוניים.

דיווחים אחרים שפורסמו מצביעים על כך שאיראן ועומאן הגיעו להסכם על מסדרון שיט זמני במצר הורמוז, אך איראן הבהירה כי המיצר לא ייפתח באופן מלא כל עוד ארה"ב לא תקבל את תנאיה.

"ניצחון גדול בדרך"

לסיום, טראמפ התייחס למאבקים הבינלאומיים של ארצות הברית והצהיר על הישגים צבאיים. "היה לנו ניצחון גדול על ונצואלה, יהיה לנו בקרוב מאוד ניצחון גדול על איראן", אמר הנשיא.

הוא פירט כי "אתמול הוצאנו 22 ספינות מהורמוז, הצבא שלנו עושה עבודה נפלאה". בסיום דבריו, טראמפ הוסיף בנימה מזלזלת: "האיראנים אינם הקבוצה הכי מכובדת, נגיד זאת ככה".

יצוין כי בימים האחרונים דווח על שינוי במדיניות האמריקנית כלפי איראן, כאשר שר החוץ מרקו רוביו העביר מסרים לבעלי ברית כי ארה"ב אינה מתכננת ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן בשלב זה, אלא מעדיפה להתמקד בלחץ כלכלי.