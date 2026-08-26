משלחת 'ברית רעים' שבה לישראל לאחר 12 ימי פעילות בקולומביה

מבזקים נוספים
העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות
מצלמת האבטחה תיעדה את הרגע שבו שני נוסעים שהעמיסו את המעלית בחומרי בנייה הבינו שהם בסכנה (חדשות בעולם)דני שפיץ
דיווח דרמטי: איראן ועומאן הגיעו להסכם על מעבר במצר הורמוז - והאיום ששוגר לארה"ב
איראן ועומאן הגיעו להסכם משותף על מעבר ימי במצר הורמוז, כך לפי דיווחים בשעות האחרונות | איראן הבהירה כי המצר לא ייפתח כל עוד ארה"ב אינה נכנעת לתנאים שאיראן הציבה | בארה"ב צופים אחרי ההתנהלות העומאנית מאחורי גבו של הנשיא טראמפ (מדיני)כיכר השבת
הרב יונתן שוורץ חושף את מהפכת השידוכים שהוביל, וזועק: "תפסיקו להתקשר אל השדכנים" | צפו
מאות שידוכים שיצאו לפועל בזכות היוזמה החדשנית אותה הוא הוביל לפני מספר שנים, מביאים את המרצה הנודע הרב יונתן שוורץ לצאת בזעקה נרגשת גם בעברית, ולחשוף את מהפכת השידוכים שהוביל, שסייעו למאות בחורים מבוגרים ובחורות מבוגרות | הרב מתחנן: "תפסיקו להתקשר לשדכנים, זה לא יעזור", ומציע: תעשו מצ'ינג, תפעילו את הרגש ואת הלב | צפו (חרדים)כיכר השבת
במודיעין עילית חגגו | הכנסת ספר התורה והוצאת קובץ חידושי הבחורים
במעמד גדולי התורה ובהשתתפות המונים, חגגו בישיבת "בית אשר" במודיעין עילית את הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי הגאון רבי שלמה יהודה קרסילובסקי זצ"ל | במקביל, הוציאו בני הישיבה קובץ חידושי תורה עב כרס | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
"משילות על שלטים"; העורך דין והפעיל מנטורי קרתא לעגו למשטרה
אחרי פשיטת המשטרה והחרמת שלטי המחאה בשכונת 'מאה שערים', איש נטורי קרתא יודל הירש הציג בפודקאסט את הכרזות שהוחרמו – והפעיל עו"ד ברק כהן קבע נחרצות: "הם חוקיים לחלוטין" | השניים לעגו למשטרה שנלחמת בשלטים במקום בפשיעה: "היא כפופה לחוקים, אך מתעלמת מהם" | צפו בקטע (חרדים)חיים רוזנבוים
מה החביאו איזנקוט וליברמן בתוך הסוס? נתניהו בסרטון חדש
סרטון בינה מלאכותית חדש של נתניהו תוקף את היריב שמתחזק בסקרים – ומציג את הקואליציה שעלולה לקום אחריו (חדשות בארץ)דני שפיץ
רוטמן פונה לנתניהו ובן גביר: "התירו תקיעת שופר בהר הבית בראש השנה"
יו"ר ועדת החוקה פונה בבקשה דחופה לראש הממשלה ולשר לביטחון לאומי • דורש להתיר תקיעת שופר ולפתוח את ההר לתפילות מוסף ביום ראשון של ראש השנה | "פגיעה משמעותית ביכולת לקיים את המצווה" (בארץ)קובי ישראל
בעזה ניסו לעשות מארב לחיילים 50 מטרים מהקו הצהוב | צפו בתיעוד מההשמדה
צה״ל תקף והשמיד מבנה ששימש כנקודת מארב למחבלי חמאס בצפון רצועת עזה • המבנה היה 50 מטר מהקו הצהוב, 70 מטר מבית חולים ו-170 מטר מבית ספר | פעולה מדויקת להסרת איום (צבא וביטחון)ב. ניסני