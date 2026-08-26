מבזקים נוספים
כ"ץ הציע לגמליאל להגיש נגדו תלונה במשטרה - אז היא עשתה את זה | הדרמה בליכוד
השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרת להב 433 בחשד לזיוף קלפיות • התלונה הוגשה נגד חיים כץ בעקבות אי-סדרים בספירה בבאר יעקב | הקרב על המקום ה-25 ברשימה (פוליטי מדיני)כיכר השבת
שקל הטהור; האדמו"ר מסאטמר הוקיר את הבחורים שגייסו כסף עבור תושבי הארץ
מעמד מרגש של הכרת הטוב נערך על ידי האדמו"ר מסאטמר לבחורי הישיבות, אשר גייסו סכומים משמעותיים עבור קופת 'שקל הטהור' ביום הילולת הרה"ק מסאטמר – כ"ו באב | הגיוס נעשה כחלק מההיערכות לקראת החלוקה הגדולה הצפויה להתקיים בחודש תשרי, עבור תושבי ארה"ק המתנזרים מלקיחת כספים מהמדינה (חסידים)חיים רוזנבוים
החסידים הופתעו; האדמו"ר ישתתף בסעודת נישואי נינתו הראשונה 45 דקות בלבד
התרגשות רבה בקרב מאות חסידי מחנובקא בעלזא לקראת שמחת נישואי נינתו הראשונה של האדמו"ר, שתתקיים הערב במרכז החסידות בבני ברק | בלו"ז שפורסם לחסידים נודע להם כי האדמו"ר ישתתף בשמחת החתונה 45 דקות בלבד | כל הפרטים על הייחוס והזמנים (חסידים)חיים רוזנבוים
בחודש הרחמים והסליחות: האדמו"ר מקוזמיר העתיר בתפילה בקבר רחל
לרגל חודש הרחמים והסליחות, הגיע השבוע האדמו"ר מקוזמיר לשפוך שיח לישועת הכלל והפרט בקבר רחל | גלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
מפולת של טנקים: הרחפנים מוחקים את מעצמת השריון
מצרים מחזיקה בצי השריון הגדול ביותר בעולם הערבי המונה אלפי טנקים, אולם לקחי המלחמה באוקראינה והאיום הגובר מצד רחפנים מתאבדים בשדה הקרב המודרני חושפים נקודת תורפה קריטית ומעוררים סימני שאלה סביב הרלוונטיות של המסה מול ישראל (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
סקר דרמטי: וינטר נכנס לכנסת בעוצמה - וזו המפלגה שתיפגע אנושות | כל הפרטים
אם הבחירות היו מתקיימות היום, עופר וינטר היה הופך בין לילה מתא"ל במילואים לחבר כנסת | אבל האם זה מסייע או פוגע בגוש נתניהו? ומי המפלגה שתיפגע אנושות מכניסתו של וינטר לקרב הבחירות? כל הפרטים מהסקר החדש (בחירות 2026)כיכר השבת
העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות
מצלמת האבטחה תיעדה את הרגע שבו שני נוסעים שהעמיסו את המעלית בחומרי בנייה הבינו שהם בסכנה (חדשות בעולם)דני שפיץ