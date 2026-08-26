מבזקים נוספים
טראמפ נשאל אם הוא חושב שחמינאי ג'וניור מת - זה מה שהוא ענה
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל בראיון רדיופוני אם הוא סבור שמוג'תבא חמינאי בין החיים אם לאו | כך ענה לשאלה הנשיא האמריקני, והדברים שאמר על איראן (בעולם)כיכר השבת
כ"ץ הציע לגמליאל להגיש נגדו תלונה במשטרה - אז היא עשתה את זה | הדרמה בליכוד
השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרת להב 433 בחשד לזיוף קלפיות • התלונה הוגשה נגד חיים כץ בעקבות אי-סדרים בספירה בבאר יעקב | הקרב על המקום ה-25 ברשימה (פוליטי מדיני)כיכר השבת
שקל הטהור; האדמו"ר מסאטמר הוקיר את הבחורים שגייסו כסף עבור תושבי הארץ
מעמד מרגש של הכרת הטוב נערך על ידי האדמו"ר מסאטמר לבחורי הישיבות, אשר גייסו סכומים משמעותיים עבור קופת 'שקל הטהור' ביום הילולת הרה"ק מסאטמר – כ"ו באב | הגיוס נעשה כחלק מההיערכות לקראת החלוקה הגדולה הצפויה להתקיים בחודש תשרי, עבור תושבי ארה"ק המתנזרים מלקיחת כספים מהמדינה (חסידים)חיים רוזנבוים
בחודש הרחמים והסליחות: האדמו"ר מקוזמיר העתיר בתפילה בקבר רחל
לרגל חודש הרחמים והסליחות, הגיע השבוע האדמו"ר מקוזמיר לשפוך שיח לישועת הכלל והפרט בקבר רחל | גלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
ראיתם פעם מטוס נוחת עם מצנח? כך זה נראה בעין המצלמה - וכך זה הסתיים
תיעוד יוצא דופן שמתפרסם היום ברשתות החברתיות מציג את הרגע בו מטוס שעלה באש נחת בעזרת...מצנח | מדובר בדגם ייחודי המאפשר פתיחת מצנח ייעודי בדיוק למקרים מעין אלו - הטייס בן ה-29 יצא מהאירוע כשהוא פצוע - אך בחיים (בעולם)כיכר השבת
מפולת של טנקים: הרחפנים מוחקים את מעצמת השריון
מצרים מחזיקה בצי השריון הגדול ביותר בעולם הערבי המונה אלפי טנקים, אולם לקחי המלחמה באוקראינה והאיום הגובר מצד רחפנים מתאבדים בשדה הקרב המודרני חושפים נקודת תורפה קריטית ומעוררים סימני שאלה סביב הרלוונטיות של המסה מול ישראל (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
סקר דרמטי: וינטר נכנס לכנסת בעוצמה - וזו המפלגה שתיפגע אנושות | כל הפרטים
אם הבחירות היו מתקיימות היום, עופר וינטר היה הופך בין לילה מתא"ל במילואים לחבר כנסת | אבל האם זה מסייע או פוגע בגוש נתניהו? ומי המפלגה שתיפגע אנושות מכניסתו של וינטר לקרב הבחירות? כל הפרטים מהסקר החדש (בחירות 2026)כיכר השבת