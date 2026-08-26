טראמפ נשאל אם הוא חושב שחמינאי ג'וניור מת - זה מה שהוא ענה

מבזקים נוספים
משרד הבריאות יבחן באופן עצמאי את האירוע החמור בקפלן
משרד הבריאות הודיע כי יקיים בחינה עצמאית של אירוע חמור במחלקה לקרדיולוגיה בבית החולים קפלן, מעבר לבדיקה הפנימית של כללית. לפי ההודעה, מנכ"ל משרד הבריאות מוסמך להחליט על שינוי ההכרה במחלקה לצורכי התמחות. פגישה בנושא תתקיים בשבוע הבא אצל ראש חטיבת הרפואה במשרד, בהשתתפות מנכ"ל כללית, מנהל קפלן ומנהלי המחלקות הרלוונטיות.יוסי נכטיגל
השוטרים הסתובבו בחצר של הבית הפלסטיני - ואז גילו את זה מתחת לעץ הזית
פעילות מבצעית דרמטית ומשולבת של בלשי המשטרה ולוחמי צה"ל ביהודה ושומרון הובילה לחשיפת מחבואים מוסווים בשטח ולמעצר חשודים. מה נחשף במעמקי היער, אילו אמצעים מסוכנים נתפסו בידי הכוחות, ואיך נגמר המעקב המודיעיני המותח? (צבא וביטחון)ב. ניסני
ירי חריג לעבר רכב בבית שמש: נהג ניסה לדרוס בלשים, פונה במצב קשה
נהג רכב בבית שמש, שנגדו עלה חשד כי נוהג תחת השפעת סמים, פגע בשני בלשי משטרה במהלך בדיקה שגרתית והביא לפציעתם | בתגובה, ירו השוטרים לעבר הרכב והנהג פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק (בארץ)מישאל לוי
אסון השיטפונות הנורא: מאות תיירים נעלמו, דיווח על ישראלי שנעדר
ארבעה עד חמישה כפרים נקברו לחלוטין תחת הבוץ, ומאות תיירים מוגדרים כרגע כמנותקי קשר, לצד עשרות אוטובוסים שנעלמו באזור. הגבול שבין טיבט לנפאל | היחידה הבינלאומית של זק"א ושגרירות ישראל בנפאל בודקות דיווח על ישראלי שנעדר בטיבט וקיים חשש כי הוא לכוד. משרד החוץ פרסם אזהרה לישראלים באזור (בעולם)יוסי נכטיגל
'המבט הקרוב ביותר אל השמש': מדענים חשפו תופעה שלא נראתה עד היום
טלסקופ השמש הגדול בעולם תיעד פרטים בגודל של כ-19 קילומטרים בלבד על פני הכוכב | בתמונות נחשפו עשרות מערבולות פלזמה זעירות, שעשויות לסייע למדענים להבין כיצד חומר ואנרגיה נעים באטמוספרה הסוערת של השמש (בעולם)אבישי לוי
צה"ל עצר מחבלת עם סכין שתכננה פיגוע דקירה בשומרון
לוחמי צה"ל בהכוונת השב"כ עצרו הבוקר (יום ה') מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין והועברה לחקירת כוחות הביטחון. לא דווח על נפגעים.ב. ניסני
לאחר 55 שנה: מטבע שהוחבאה בתוך הקיר נמצאה בשיפוץ והפרס שולם
במהלך שיפוץ בית באנגליה התגלה מטבע שהחביא חשמלאי בשנת 1971, לצד התחייבות להעניק בירה למי שישיב אותו | פרסום בפייסבוק הוביל אל בתו של האיש, שכיום בן 92, והבטחתו הישנה קוימה (בעולם)אבישי לוי