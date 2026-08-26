ארבעה עד חמישה כפרים נקברו לחלוטין תחת הבוץ, ומאות תיירים מוגדרים כרגע כמנותקי קשר, לצד עשרות אוטובוסים שנעלמו באזור. הגבול שבין טיבט לנפאל | היחידה הבינלאומית של זק"א ושגרירות ישראל בנפאל בודקות דיווח על ישראלי שנעדר בטיבט וקיים חשש כי הוא לכוד. משרד החוץ פרסם אזהרה לישראלים באזור (בעולם)

יוסי נכטיגל