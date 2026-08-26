מבזקים נוספים
"השורד" בסקוויערא - והחזית החדשה של נשיא העליון מול החרדים | מעייריב
נשיא העליון באמירה מכלילה ופוגענית: "טלפון כשר וטלפון להתקשר" | טרמינל חסידי במונסי: הצעד המטורף לפני הטיסה לארץ | אחרי נס הקריסה: בית המדרש ההיסטורי ייהרס כליל - חוץ מחדר אחד | "תרעידו את תל אביב": הבקשה החריגה של הגרי"ד גרוסמן ב'יסודות תל אביב' (מעייריב)איצלה כץ
5 מקומות מתוך 8 - והקדמת אורי מקלב לפני מאיר פרוש: הדרישות של 'דגל' במגעים עם 'אגודת ישראל'
לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, דגל התורה ואגודת ישראל יקיימו הערב ישיבת משא ומתן ראשונה בדרך לריצה משותפת | בצוותי המשא ומתן: נציגי דגל התורה, גור, שלומי אמונים ובעלזא | בדגל התורה דורשים חמישה מקומות בשמינייה הראשונה ואת התפקיד הראשון עבור אורי מקלב לפני מאיר פרוש (פוליטיקה חרדים)קובי ישראל
נתניהו ממנה את נטע מולכו לדוברת קמפיין הליכוד
ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את נטע מולכו (27) לדוברת קמפיין הליכוד. מולכו, בוגרת דובר צה"ל, שימשה בשבע השנים האחרונות כראש המטה והדוברת של יו"ר הקואליציה אופיר כץ, ולקחה חלק בקמפיינים של הליכוד ב-2022 וב-2020.כיכר השבת
הליכוד במתקפה: "שרה נתניהו מעולם לא אמרה את הדברים על יוצאי מרוקו"
במפלגת השלטון יוצאים להגנת שרה נתניהו ומכחישים מכל וכל את טענת עובד המעון לשעבר כי כינתה אותו "מרוקאי לא מפותח". בהודעה מפורטת מבהירה המפלגה כי הדברים בעניין יוצאי מרוקו מעולם לא נאמרו, ומגדירה את כתב התביעה כחלק מעלילה שקרית, סחטנות כספית ותעמולה פוליטית שמטרתה לפגוע בשלטון הימין לקראת הבחירות (בארץ, משפט)חזקי שטרן
"פוחדת שירצחו אותי": התנכלות חמורה לשורדת ה-7 באוקטובר באשקלון
תושבת אשקלון, שורדת הטבח בשדרות ומוכרת כנפגעת פעולות איבה, הגישה תלונה במשטרה בעקבות מסכת התנכלויות, איומים ופגיעה ברכוש מצד שכניה, לאחר שהזמינה לביתה חברים בדואים מרהט לסייע לה בעבודות תחזוקה ושיפוצים | המשטרה עיכבה חשוד אחד לחקירה באזהרה והוא שוחרר בתנאים מגבילים | כל הפרטים (בארץ)דוד הכהן
"חשבתי שזה מחבלים": המחסן בחדרה שבו הסתתר החשוד בחיסול בקיסריה
החשוד ברצח יושבייב נעצר במחסן בחדרה, 15 לוחמי ימ"מ פשטו על המקום בפעולה דרמטית | תושבים חשבו בתחילה שמדובר בחדירת מחבלים | פרטים חדשים על תפסית החשוד בחיסול בתחילת השבוע שהסעיר את המדינה (בארץ)קובי רוזן
משרד הבריאות יבחן באופן עצמאי את האירוע החמור בקפלן
משרד הבריאות הודיע כי יקיים בחינה עצמאית של אירוע חמור במחלקה לקרדיולוגיה בבית החולים קפלן, מעבר לבדיקה הפנימית של כללית. לפי ההודעה, מנכ"ל משרד הבריאות מוסמך להחליט על שינוי ההכרה במחלקה לצורכי התמחות. פגישה בנושא תתקיים בשבוע הבא אצל ראש חטיבת הרפואה במשרד, בהשתתפות מנכ"ל כללית, מנהל קפלן ומנהלי המחלקות הרלוונטיות.יוסי נכטיגל
השוטרים הסתובבו בחצר של הבית הפלסטיני - ואז גילו את זה מתחת לעץ הזית
פעילות מבצעית דרמטית ומשולבת של בלשי המשטרה ולוחמי צה"ל ביהודה ושומרון הובילה לחשיפת מחבואים מוסווים בשטח ולמעצר חשודים. מה נחשף במעמקי היער, אילו אמצעים מסוכנים נתפסו בידי הכוחות, ואיך נגמר המעקב המודיעיני המותח? (צבא וביטחון)ב. ניסני