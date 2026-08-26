במפלגת השלטון יוצאים להגנת שרה נתניהו ומכחישים מכל וכל את טענת עובד המעון לשעבר כי כינתה אותו "מרוקאי לא מפותח". בהודעה מפורטת מבהירה המפלגה כי הדברים בעניין יוצאי מרוקו מעולם לא נאמרו, ומגדירה את כתב התביעה כחלק מעלילה שקרית, סחטנות כספית ותעמולה פוליטית שמטרתה לפגוע בשלטון הימין לקראת הבחירות (בארץ, משפט)

חזקי שטרן