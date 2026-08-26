ילד בן 8 נפגע מרכב בתל אביב ופונה במצב בינוני

מבזקים נוספים
אסון נורא בפגייה: 14 תינוקות נספו בשריפה; ההורים ניסו לנפץ חלונות
14 תינוקות נספו בשריפה קטלנית שפרצה בפגייה של בית החולים המרכזי באיסלאמאבד, בעקבות התפוצצות מזגן שהובילה להתלקחות מהירה של צינורות החמצן במקום | הורים נואשים ניסו לנפץ חלונות כדי להציל את ילדיהם והטיחו האשמות קשות על דלתות נעולות ועיכוב כוחות ההצלה | ראש הממשלה הורה על הדחתו המיידית של מזכיר הבריאות והקמת ועדת חקירה בדרג הגבוה ביותר (בעולם)יוסי נכטיגל
דונלד טראמפ צייץ על איראן עם תמונה מעובדת: "המשימה הושלמה"
הנשיא האמריקני פרסם תמונה מעובדת המציגה אותו על רקע צבאי • לצד בוש הכיתוב "המשימה לא הושלמה" ולצד חמינאי "המשימה הושלמה 2026" | התייחסות היסטורית לנאום בוש המפורסם (בעולם)דניאל הרץ
מתקפת הסייבר חשפה: פריצת הענק מאיימת על תשתיות המים
פריצת ענק לחברת בקרים קטנה בארצות הברית חשפה כמעט תשע מאות אלף קבצים רגישים וטלטלה את שרשרת האספקה של מתקני המים, בזמן שה-FBI פותח בחקירה דחופה ומזהיר מפני ניצול המידע לתקיפות עתידיות (בעולם)דוד הכהן
וינטר בסרטון אישי לגדי איזנקוט: "אעשה הכל שלא תקום ממשלה שלך" | צפו
איזנקוט פסל את האפשרות שעופר וינטר ימונה לשר הביטחון וטוען כי הוא חסר ניסיון "בפיקוד האסטרטגי של הצבא" • וינטר השיב במתקפה חריפה: "אם זאת המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה" • שר החוץ גדעון סער גיבה את וינטר ותקף את איזנקוטקובי ישראל
"חסר תקדים": גשמים וסופות רעמים ממוצאי שבת במרכז | הפרטים
בשירות המטאורולוגי מעדכנים על אירוע גשם יוצא דופן וחסר תקדים בהיקפו הצפוי בסוף השבוע הקרוב, עם חשש ממשי להצפות עירוניות בערי גוש דן והשפלה | המערכת הסוערת, שתביא עמה סופות רעמים, ברקים וברד, צפויה להתחיל במוצאי שבת ולהגיע לשיאה לפנות בוקר ביום ראשון. מדובר באירוע היסטורי לחודש אוגוסט | הפרטים (מזג אוויר)כיכר השבת
"חסר תקדים": הגשמים והסופות הסוערות שצפויות במרכז במוצאי שבת
בשירות המטאורולוגי מעדכנים על אירוע גשם יוצא דופן וחסר תקדים בהיקפו הצפוי בסוף השבוע הקרוב, עם חשש ממשי להצפות עירוניות בערי גוש דן והשפלה | המערכת הסוערת, שתביא עמה סופות רעמים, ברקים וברד, צפויה להתחיל במוצאי שבת ולהגיע לשיאה לפנות בוקר ביום ראשון. מדובר באירוע היסטורי לחודש אוגוסט | הפרטים (מזג אוויר)כיכר השבת
"השורד" בסקוויערא - והחזית החדשה של נשיא העליון מול החרדים | מעייריב
נשיא העליון באמירה מכלילה ופוגענית: "טלפון כשר וטלפון להתקשר" | טרמינל חסידי במונסי: הצעד המטורף לפני הטיסה לארץ | אחרי נס הקריסה: בית המדרש ההיסטורי ייהרס כליל - חוץ מחדר אחד | "תרעידו את תל אביב": הבקשה החריגה של הגרי"ד גרוסמן ב'יסודות תל אביב' (מעייריב)איצלה כץ
5 מקומות מתוך 8 - והקדמת אורי מקלב לפני מאיר פרוש: הדרישות של 'דגל' במגעים עם 'אגודת ישראל'
לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, דגל התורה ואגודת ישראל יקיימו הערב ישיבת משא ומתן ראשונה בדרך לריצה משותפת | בצוותי המשא ומתן: נציגי דגל התורה, גור, שלומי אמונים ובעלזא | בדגל התורה דורשים חמישה מקומות בשמינייה הראשונה ואת התפקיד הראשון עבור אורי מקלב לפני מאיר פרוש (פוליטיקה חרדים)קובי ישראל