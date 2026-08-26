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נתניהו עלה ל"לייב" חריג ב"טיקטוק" ודיבר עם גולשים וגולשות | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה הערב לשידור חי בטיקטוק. במהלך השידור ניהל נתניהו שיחה בגובה העיניים עם תיכוניסטית כבת 17 מנס ציונה, כשהוא נעזר בקצרה באנשי צוותו סביב תפעול הממשק והעניק לנערה עצה אישית לקראת שירותה הצבאי | והיו רגעים נוספים. צפו בשתי דקות מתוך השיחה (אנשים)

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