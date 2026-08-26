השר איתמר בן גביר הודיע להדר מוכתר כי היא לא תיכלל ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה. בן גביר אמר למוכתר שיש לו הערכה אליה וכי הוא צופה לה עתיד בתפקידים ציבוריים, אך המליץ לה ללמוד את עבודת הכנסת ולהגיע בעתיד מוכנה יותר.

כיכר השבת