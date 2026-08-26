במפלגת ׳הציבור החרדי׳ טוענים: 15 רבנים הביעו תמיכה במפלגה

מבזקים נוספים
"חוליית מחבלים הגיעה עד פתח ביתי": יאיר נתניהו חשף פרטים חדשים על ניסיון החיסול
במכתב תלונה ששלח בנו של ראש הממשלה למפכ"ל המשטרה, נטען כי חוליית המחבלים שפעלה בשליחות המודיעין האיראני הגיעה עד לפתח הבית שבו שהה | "בזכות תושייתם של אנשי השב"כ נמנע חיסול ממוקד" (בארץ)משה בשן
סערה סביב הסייעות בבני ברק: ההסתדרות נערכת למאבק משפטי
כ-1,200 סייעות ותומכות חינוך בבני ברק עשויות לעבור מהעסקה ישירה בעירייה להעסקה באמצעות עמותות • בהסתדרות טוענים כי המהלך קודם ללא הידברות ומאיימים בפנייה לבית הדין לעבודה • הורים לילדים הזקוקים לסייעות רפואיות חוששים מחוסר ודאות ערב פתיחת שנת הלימודים • בעירייה מבהירים: "בשלב זה מדובר בבחינת אפשרויות בלבד"קובי ישראל
גבר בן 35 נפצע בינוני מפיצוץ ברהט
גבר כבן 35 נפצע בשכונה 17 ברהט כתוצאה מפיצוץ וסובל מפציעות בגפיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
אישה נמצאה מתה בדירה בחדרה — המשטרה חוקרת
אישה נמצאה ללא רוח חיים בדירה בחדרה. שוטרי תחנת חדרה הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. רקע האירוע נבדק.קובי רוזן
סירבו לעלות עם פרמדיקית - ורותקו: דובר צה"ל מגיב לאירוע החריג
דובר צה"ל הגיב לאירוע חריג במהלכו שלושה לוחמים מגדוד רותם סירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית בעזה | צה"ל: האירוע מתוחקר (צבא וביטחון)משה בשן
בן גביר הודיע להדר מוכתר שלא תיכלל ברשימת עוצמה יהודית
השר איתמר בן גביר הודיע להדר מוכתר כי היא לא תיכלל ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה. בן גביר אמר למוכתר שיש לו הערכה אליה וכי הוא צופה לה עתיד בתפקידים ציבוריים, אך המליץ לה ללמוד את עבודת הכנסת ולהגיע בעתיד מוכנה יותר.כיכר השבת
גבר בן 38 נפצע ברהט ופונה במצב בינוני לסורוקה
גבר בן 38 נפצע הערב ברהט עם פציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 19:48. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
נתניהו עלה ל"לייב" חריג ב"טיקטוק" ודיבר עם גולשים וגולשות | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה הערב לשידור חי בטיקטוק. במהלך השידור ניהל נתניהו שיחה בגובה העיניים עם תיכוניסטית כבת 17 מנס ציונה, כשהוא נעזר בקצרה באנשי צוותו סביב תפעול הממשק והעניק לנערה עצה אישית לקראת שירותה הצבאי | והיו רגעים נוספים. צפו בשתי דקות מתוך השיחה (אנשים)קובי ישראל