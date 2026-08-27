הרמטכ"ל תוקף את האוצר: "מתמודדים עם קופה ריקה בעת מלחמה"

מבזקים נוספים
פועל בן 56 נפצע בינוני ממסור דיסק בעבודות שיפוצים באופקים
פועל בן 56 נפצע הבוקר באורח בינוני ממסור דיסק במהלך עבודות שיפוצים באופקים. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 09:42. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלה בבטן.קובי רוזן
הרמטכ"ל מורה על העלאת כוננות ביהודה ושומרון לקראת החגים
רב-אלוף אייל זמיר הורה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת ביהודה ושומרון לאור המתיחות ותקופת החגים הקרבה. הרמטכ"ל אמר בהערכת מצב: "צה"ל מצוי בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית מאיראן, לבנון ועד עזה. אין הדממות ואין רידוד סדכ מבצעי בתקופת החגים". זמיר גם התייחס למצב התקציבי: "בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל".ב. ניסני
תפיסת 13 בקבוקי תבערה ומעצר שני חשודים בשכונת אבו טור בירושלים
במסגרת פעילות למניעת אלימות על רקע סכסוכי משפחות במזרח ירושלים, תפסו שוטרים ולוחמי מג"ב בשכונת אבו טור 13 בקבוקי תבערה, כוורות זיקוקין וחומרים דליקים. שני חשודים בני 16 ו-30, תושבי השכונה, נעצרו לחקירה. בחיפוש על גופם נמצאו סכינים.קובי רוזן
"אנחנו מאבדים אותו" - ההכשרה לאנשי המקצוע שנכנסים בול ברגע הזה
הם מגיעים כשהשיחות כבר הפכו לעימותים והקשר עם הילד הולך ונעלם. הכשרה חדשה מבקשת לתת לאנשי המקצוע כלים לרגעים שבהם עצה רגילה כבר לא מספיקהחני שטיין
הסדר שנשבר אחרי עשרות שנים | זה המקום בו התחתנה נינת האדמו"ר מסקווירא
לראשונה בחסידות סקווירא, נינת האדמו"ר חגגה את שמחת נישואיה בבני ברק | ההחלטה התקדימית לאפשר לבני הזוג לחגוג בארץ, והמסע של המחותנים לשבע ברכות בשיכון סקווירא בארה"ב | כל הפרטים ותיעוד מהשמחה הגדולה (חסידים)חיים רוזנבוים
הגר"י זילברשטיין בשיחה נוקבת: "חטפו לנו את השם 'צבא הגנה לישראל'"
בשיחת חיזוק מיוחדת שמסר חבר המועצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין לצוות המלמדים בת"ת בית דוד בחולון לרגל פתיחת זמן אלול, אמר: 'אתם הכח והנשק הכי גדול שיש בעולם נגד האטום האיראני' | 'הזעם נגד לומדי התורה הוא נורא ממש' | 'סיפורי צדיקים של התעוררות ויר"ש יכולים מאד לעזור' | צפו בתיעוד המחזק (חרדים)חיים רוזנבוים
מחזה חסר תקדים בבעלזא: אלפי נערים מתחזקים באמירת סליחות עם האדמו"ר, הגר"י יוסף והרב גרוסמן
מחזה חסר תקדים נרשם אמש בקריית בעלזא: אלפי נערים מתחזקים גדשו את ההיכל הענק לערב של התעוררות |רגע השיא: כניסתם המשותפת של האדמו"ר מבעלזא, הראשון לציון הגר"י יוסף והגאון רבי יצחק דוד גרוסמן למעמד הסליחות | שוקי לרר מגיש תיעוד עוצמתי וענק (חרדים)חיים רוזנבוים
בין כתובה ל"כל נדרי" // הרב בן ציון נורדמן
כשאנו מתייחסים ברצינות למילים שלנו, אנו יכולים לבקש בלב שלם שגם הקב"ה יתייחס ברצינות לתפילות שלנו, לבקשת הסליחה ולרצון הכן לפתוח דף חדש (מאמרים)הרב בן ציון נורדמן