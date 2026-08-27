הרמטכ"ל תוקף את האוצר: "מתמודדים עם קופה ריקה בעת מלחמה"

רב-אלוף אייל זמיר הורה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת ביהודה ושומרון לאור המתיחות ותקופת החגים הקרבה. הרמטכ"ל אמר בהערכת מצב: "צה"ל מצוי בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית מאיראן, לבנון ועד עזה. אין הדממות ואין רידוד סדכ מבצעי בתקופת החגים". זמיר גם התייחס למצב התקציבי: "בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל".

ב. ניסני