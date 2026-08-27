שוטרי מחוז ש"י וחוקר שריפות של כבאות והצלה איו"ש הובילו הבוקר (חמישי) למעצרו של חשוד בן 66 בהצתת השריפה הענקית שהשתוללה בסוף השבוע האחרון במתחם מגרש כלי רכב בחברון. החשוד, תושב חברון, הועבר לחקירת המשטרה בחשד למעורבות במעשה שהתרחש על רקע פלילי.

השריפה פרצה לקראת צאת השבת האחרונה באזור התעשייה קריית ארבע, כאשר מאות כלי רכב עלו באש. מאמצי הכיבוי, בהם השתתפו עשרות צוותים של כבאות והצלה ישראל, נמשכו כ-16 שעות ארוכות. בלוני גז שהיו במקום התפוצצו ברצף, מה שהקשה על פעולות הכיבוי וגרם לנזק משמעותי במקום.

בעקבות השריפה, החלו חוקרי תחנת חברון וגורמי המודיעין במרחב יהודה בפעולות חקירה ואיסוף נרחבות. החוקרים ניסו להתחקות אחר תיעוד הרגעים טרם פרוץ הלהבות, זאת על מנת לחשוף את העומדים מאחורי המעשה. במקביל, קבע קצין חקירות ממחוז יו"ש של כבאות והצלה כי מדובר בהצתה מכוונת.

על פי ממצאי חקירת השריפות, החשוד הגיע לגדר מגרש הרכבים והדליק שם צמחיה בשטח הפתוח. בעקבות כך, האש התפשטה במהירות אל מגרש הרכבים והתלקחה בעוצמה רבה.

נתפס במצלמות עם מצת וטישו

במהלך החקירה, זוהה אדם חשוד שנראה כעובד בית עסק סמוך - מכולת הממוקמת בקרבת המקום. בתיעוד ממצלמות האבטחה נצפה החשוד נוטל לידיו מצת ומספר ניירות טישו, ולאחר מכן מתהלך בקרבת המגרש ובסמוך למוקדי האש שסומנו על ידי חוקר השריפות.

במסגרת החקירה ואיסוף מודיעיני מדויק של תחנת חברון, נחשפה זהותו של החשוד בימים האחרונים. הבוקר פעלו בלשי המשטרה, איתרו את החשוד וביצעו את מעצרו.

החשוד הועבר לחקירה במשטרה בחשד למעורבותו במעשה זה, וייתכן אף במקרה נוסף שהתרחש החודש. על פי הנמסר, המעשים נסובו על רקע פלילי בעקבות הפסקת עבודתו של החשוד במקום. בהמשך, צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט.

יצוין כי השריפה במגרש הרכבים בקריית ארבע הייתה אחת השריפות המשמעותיות ביותר שהתרחשו באזור בתקופה האחרונה, כאשר כוחות רבים של לוחמי האש פעלו במשך שעות ארוכות לכיבוי הלהבות ולמניעת התפשטותן.