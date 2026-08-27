פועל בן 56 נפצע בינוני ממסור דיסק בעבודות שיפוצים באופקים

הרמטכ"ל פרסם הודעה רשמית נגד משרד האוצר על רקע העימות בפרשת הפצ"רית: "לצערנו בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל". הוא הוסיף: "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זהו השיקול היחיד העומד לנגד עינינו! לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".

כיכר השבת