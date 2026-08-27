רובים בפנים, פצצות בחוץ: הבידוק הביטחוני של החות'ים

עשרות אלפי משתתפים הסתערו על הרחובות, והפכו בתוך שעה את העיירה הספרדית לים אדום | איך הפכה מריבה מקרית בת 81 שנה לאירוע בינלאומי? (חדשות בעולם)

דני שפיץ