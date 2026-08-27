היגיון חות'י: נכנסים עם רובי סער, נבדקים על חגורות נפץ

רובים בפנים, פצצות בחוץ: הבידוק הביטחוני של החות'ים

תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מציג את מה שנראה כבידוק ביטחוני בכניסה לאירוע באזור הנמצא בשליטת החות'ים בתימן. בסרטון נראים גברים עוברים בדיקה גופנית, כאשר אנשי הביטחון מחפשים אחר חגורות נפץ ואמצעי חבלה.

אלא שבמהלך הבידוק, חלק מהגברים ממשיכים לשאת בגלוי כלי נשק, ובהם רובים ופגיונות. הנשק אינו נלקח מהם במהלך הבדיקה, והדבר בולט במיוחד לצופים מחוץ לתימן.

רובים בפנים, פצצות בחוץ: הבידוק הביטחוני של החות'ים 10 10 0:00 / 0:16 רובים בפנים, פצצות בחוץ: הבידוק הביטחוני של החות'ים

המחזה קשור גם לתרבות הנשק במדינה. בחלקים מתימן, ובמיוחד באזורים שבטיים בצפון ובמערב המדינה, נשיאת נשק על ידי גברים היא תופעה מוכרת ויכולה להיות קשורה למסורת, מעמד, כבוד וגבריות. הפגיון התימני המסורתי, הג'מבייה, הוא אף חלק מוכר מהלבוש הגברי והזהות התרבותית במדינה.

שחקנים מורעלים: החות'ים עם הנשק והכדור - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 שחקנים מורעלים: החות'ים עם הנשק והכדור ( צילום: רשתות חברתיות )