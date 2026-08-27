היגיון חות'י: נכנסים עם רובי סער, נבדקים על חגורות נפץ

תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מציג את מה שנראה כבידוק ביטחוני בכניסה לאירוע באזור הנמצא בשליטת החות'ים בתימן. בסרטון נראים גברים עוברים בדיקה גופנית, כאשר אנשי הביטחון מחפשים אחר חגורות נפץ ואמצעי חבלה.
אלא שבמהלך הבידוק, חלק מהגברים ממשיכים לשאת בגלוי כלי נשק, ובהם רובים ופגיונות. הנשק אינו נלקח מהם במהלך הבדיקה, והדבר בולט במיוחד לצופים מחוץ לתימן.
המחזה קשור גם לתרבות הנשק במדינה. בחלקים מתימן, ובמיוחד באזורים שבטיים בצפון ובמערב המדינה, נשיאת נשק על ידי גברים היא תופעה מוכרת ויכולה להיות קשורה למסורת, מעמד, כבוד וגבריות. הפגיון התימני המסורתי, הג'מבייה, הוא אף חלק מוכר מהלבוש הגברי והזהות התרבותית במדינה.
הבדיקה המתועדת, אם כן, מתמקדת באיום אחר: לא בעצם העובדה שהאדם חמוש, אלא באפשרות שהוא נושא מטען או חגורת נפץ. זאת על רקע שנים של מלחמה, פעילות מיליציות ופיגועים בתימן.
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