מבזקים נוספים
שמחה שלא תישכח; הרבי מזוטשקא השיא את בן זקוניו
מאות חסידים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נהרו השבוע לשמחת נישואי בן זקוניו של האדמו"ר מזוטשקא |ברגעי השיא של השמחה, לפני מעמד ה'מצווה טאנץ', עורר האדמו"ר את החסידים בדברי התעוררות שזורים בחרוזים נפלאים | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)חיים רוזנבוים
בעקבות הפרסום ב'כיכר': עיריית בני ברק מבטלת את פיטורי הסייעות
פרסום ראשון: בעקבות הפרסום ב׳כיכר השבת׳ על הסערה סביב מתכונת העסקת הסייעות בבני ברק, בעירייה מבהירים כי המהלך שנבחן להעסקת סייעות במסגרות המופעלות על ידי רשתות ועמותות הוקפא בשלב זה | בעירייה מדגישים כי הסייעות הצמודות והרפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים ימשיכו בעבודתן במתכונת הקבועה (חרדים)קובי ישראל
אבל בעולם המחקר והחסידות; ד"ר ר' יצחק אלפסי ז"ל הלך לעולמו בגיל 97
ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הלך לעולמו היסטוריון החסידות הנודע, ד"ר ר' יצחק אלפסי ז"ל, המנוח ז"ל היה כותב התולדות המרכזי של תנועת החסידות בדור האחרון • חיבר למעלה מ-90 ספרים, זכה בפרס הרב קוק והקדיש את חייו לשימור זכרם של אדמו"רים וחסידים • תולדות חייו (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מערכת גשם חסרת תקדים לפנינו: כך היא תתפתח - ואלו הערים שיזכו לחורף מוקדם
מערכת גשם חורפית חסרת תקדים בדרכה אלינו - בשיא אוגוסט | כך תתפתח המערכת החורפית עד שתגיע לערי ישראל | אז כמה גשם צפוי - ואלו ערים יקבלו את יום החורף הנדיר? כל הפרטים (חדשות)ישראל גראדווהל
היגיון חות'י: נכנסים עם רובי סער, נבדקים על חגורות נפץ
בתיעוד מהאירוע נראים גברים עוברים בדיקות לאיתור חגורות נפץ ומטענים, בעוד שרובי סער ופגיונות נשארים עליהם (חדשות בעולם)דני שפיץ
איראן בלחץ: כך יכולה טהרן לנקום בסנקציות של טראמפ - והאיום הדרמטי החדש
הכלכלה האיראנית סופגת מכה קשה בעקבות איומיו האחרונים של הנשיא טראמפ והסגר המתמשך במצר הורמוז | בימים האחרונים הגבירו בכירי המשטר את איומיהם כלפי ארה"ב והמערב - אלו האופציות העומדות כעת בפני איראן | באיראן מתחילים לדבר בגלוי על נשק גרעיני, למרות שעד כה הכחישה את כוונתה לפתח נשק השמדה המוני | המתח במזרח התיכון מגיע לשיא (חדשות)כיכר השבת
התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש
הנהגים עצרו כדי לצפות בדובים מקרוב – ואז אחת הדובות הסתערה על המכונית (חדשות בעולם)דני שפיץ