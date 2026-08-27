פרסום ראשון: בעקבות הפרסום ב׳כיכר השבת׳ על הסערה סביב מתכונת העסקת הסייעות בבני ברק, בעירייה מבהירים כי המהלך שנבחן להעסקת סייעות במסגרות המופעלות על ידי רשתות ועמותות הוקפא בשלב זה | בעירייה מדגישים כי הסייעות הצמודות והרפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים ימשיכו בעבודתן במתכונת הקבועה (חרדים)

קובי ישראל