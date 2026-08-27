עיריית בני ברק מודיעה היום (חמישי) כי המהלך לשינוי מתכונת העסקת הסייעות במסגרות המופעלות באמצעות רשתות ועמותות הוקפא בשלב זה. זאת לאחר שאתמול (רביעי), נחשפה ב׳כיכר השבת׳ הסערה סביב האפשרות להעביר את הסייעות מהעסקה ישירה בעירייה להעסקה באמצעות העמותות.

בעירייה טוענים כי בטחונם ושלומם של כל ילד וילדה, ובפרט תלמידים המתמודדים עם אלרגיות מסכנות חיים, עומדים בראש סדר העדיפויות העירוני וזוכים למעטפת הקפדנית ביותר.

באשר לילדים המתמודדים עם אלרגיות, בעירייה מסבירים כי בהתאם להנחיות חוזר מנכ״ל משרד החינוך, לפני כשנתיים החל מהלך לשילוב הפיקוח והאחריות הרפואית בידי תומכות החינוך הקבועות בגנים. המהלך הוטמע בהדרגה במוסדות וכעת מבקשת העירייה להמשיך ולהרחיב אותו.

בעירייה מסבירים כי המודל נועד להעניק מענה בטיחותי ורציף יותר. תומכות החינוך הקבועות נמצאות בגן כבר משעה 7:30, מכירות את שגרת היום ואת ילדות הגן ונמצאות במקום גם בשעות שבהן הילדים מגיעים עם מזון מהבית.

המהלך מלווה בהכשרה מקצועית ייעודית ובתוספת שכר עבור ספיגת התפקיד, כאשר בעירייה טוענים כי שילוב האחריות בידי הצוות הקבוע מאפשר פיקוח הדוק ורציף יותר.

הבהרה חשובה: מה לגבי הסייעות הצמודות והרפואיות?

בעירייה מבקשים להבהיר נקודה מרכזית נוספת בעקבות הסערה: בכל הנוגע לסייעות הצמודות והסייעות הרפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במוסדות החינוך השונים, לא יחול כל שינוי.

לדברי העירייה, סייעות אלה ימשיכו בעבודתן במתכונת הקבועה, כך שהשינוי שנבחן אינו נוגע למערך הסייעות הצמודות והרפואיות במוסדות השונים.

מאחורי הקלעים: המהלך שנבחן מול הרשתות והעמותות

במקביל, בעירייה מתייחסים לסוגיית הסייעות הפועלות במסגרות המופעלות על ידי רשתות ועמותות.

בעירייה מסבירים כי במסגרת הדיונים נבחנה אפשרות להסדיר את מודל ההעסקה בהתאם למקובל ברשויות מקומיות רבות ברחבי הארץ. לפי המודל שנבחן, העמותות המפעילות את הגנים יעסיקו את הסייעות באמצעות התקציבים המיועדים לכך ממשרד החינוך, במקום שהעירייה תישא בהעסקה הישירה.

אולם בעקבות הרגישות סביב הנושא ומתוך התחשבות בעובדות, בעירייה מציינים כי הוחלט להקפיא את המהלך נכון לעתה.

בעירייה מדגישים כי אין מדובר בשינוי שנכנס כעת לתוקף, וכי המטרה היא לאפשר פתיחת שנת לימודים בטוחה, מקצועית ורגועה, תוך שמירה על המענה הנדרש לתלמידים.

התגובה מגיעה, בעקבות הפרסום ב׳כיכר השבת׳, שבו נחשפה ההתנגדות מצד ההסתדרות וועד עובדי עיריית בני ברק לאפשרות שינוי מתכונת העסקת הסייעות, לצד החששות שעלו בקרב הורים ועובדות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בעירייה מבקשים להבהיר כי הנושא עדיין נמצא בבחינה, אך נכון לעכשיו המהלך לפיטורי הסייעות ולהעברת העסקתן לעמותות מוקפא, והסייעות הצמודות והרפואיות ממשיכות לפעול במתכונת שבה עבדו עד היום.