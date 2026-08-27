מבזקים נוספים
שמחה שלא תישכח; הרבי מזוטשקא השיא את בן זקוניו
מאות חסידים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים נהרו השבוע לשמחת נישואי בן זקוניו של האדמו"ר מזוטשקא |ברגעי השיא של השמחה, לפני מעמד ה'מצווה טאנץ', עורר האדמו"ר את החסידים בדברי התעוררות שזורים בחרוזים נפלאים | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)חיים רוזנבוים
בעקבות הפרסום ב'כיכר': עיריית בני ברק מבטלת את פיטורי הסייעות
בעקבות הפרסום ב׳כיכר השבת׳ על הסערה סביב מתכונת העסקת הסייעות בבני ברק, בעירייה מבהירים כי המהלך שנבחן להעסקת סייעות במסגרות המופעלות על ידי רשתות ועמותות הוקפא בשלב זה | בעירייה מדגישים כי הסייעות הצמודות והרפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים ימשיכו בעבודתן במתכונת הקבועה (חרדים)קובי ישראל
אבל בעולם המחקר והחסידות; ד"ר ר' יצחק אלפסי ז"ל הלך לעולמו בגיל 97
ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הלך לעולמו היסטוריון החסידות הנודע, ד"ר ר' יצחק אלפסי ז"ל, המנוח ז"ל היה כותב התולדות המרכזי של תנועת החסידות בדור האחרון • חיבר למעלה מ-90 ספרים, זכה בפרס הרב קוק והקדיש את חייו לשימור זכרם של אדמו"רים וחסידים • תולדות חייו (דיין האמת)חיים רוזנבוים
מערכת גשם חסרת תקדים לפנינו: כך היא תתפתח - ואלו הערים שיזכו לחורף מוקדם
מערכת גשם חורפית חסרת תקדים בדרכה אלינו - בשיא אוגוסט | כך תתפתח המערכת החורפית עד שתגיע לערי ישראל | אז כמה גשם צפוי - ואלו ערים יקבלו את יום החורף הנדיר? כל הפרטים (חדשות)ישראל גראדווהל
היגיון חות'י: נכנסים עם רובי סער, נבדקים על חגורות נפץ
בתיעוד מהאירוע נראים גברים עוברים בדיקות לאיתור חגורות נפץ ומטענים, בעוד שרובי סער ופגיונות נשארים עליהם (חדשות בעולם)דני שפיץ
איראן בלחץ: כך יכולה טהרן לנקום בסנקציות של טראמפ - והאיום הדרמטי החדש
הכלכלה האיראנית סופגת מכה קשה בעקבות איומיו האחרונים של הנשיא טראמפ והסגר המתמשך במצר הורמוז | בימים האחרונים הגבירו בכירי המשטר את איומיהם כלפי ארה"ב והמערב - אלו האופציות העומדות כעת בפני איראן | באיראן מתחילים לדבר בגלוי על נשק גרעיני, למרות שעד כה הכחישה את כוונתה לפתח נשק השמדה המוני | המתח במזרח התיכון מגיע לשיא (חדשות)כיכר השבת
התיירים תיעדו: זינקה על המכונית ותלשה את הפגוש
הנהגים עצרו כדי לצפות בדובים מקרוב – ואז אחת הדובות הסתערה על המכונית (חדשות בעולם)דני שפיץ