ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא בפומבי לשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר להתעלות מעל המשקעים האישיים ולהתאחד לקראת הבחירות. נתניהו מזהיר כי פיצול בימין עלול להוביל לאובדן השלטון ולעליית השמאל, כפי שאירע בבחירות 1992, ומבהיר כי בכוונתו לזמן את השניים לפגישה בימים הקרובים כדי להביא להסכם ריצה משותפת

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