3 פצועים בתאונה בין 3 רכבים בכביש 471 ליד מחלף נחשונים

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נסיעת סיוט לירושלים: הנהג איים שיזמין משטרה - הילד המיוחד נכנס לחרדה
סיפור חריג ויוצא דופן מתפרסם היום באתר "חרדים אשדוד", כאשר לפי הדיווח ילד בעל צרכים מיוחדים אוים במשטרה על ידי הנהג - ונכנס לחרדה קשה | "הילד רעד כל הדרך", מתארים עדי ראייה | הסיפור המלא והמזעזע (חדשות)כיכר השבת
חבר פרלמנט לבנוני: אלחץ את ידו של נתניהו אם אפגוש אותו
נדים ג'מייל, חבר הפרלמנט הלבנוני ממפלגת אלכתאיב הנוצרית ובנו של בשיר ג'מייל שנרצח ב-1982, הצהיר כי אם יפגוש את נתניהו באירוע בחו"ל ילחץ את ידו. ג'מייל הוסיף: "אם אתם טוענים שבשיר ג'מייל הגיע לתפקידו על גבי טנקים ישראלים, עליכם לומר שג'וזף עון (נשיא לבנון הנוכחי) הגיע לתפקידו על כנפי המטוסים הישראלים".קובי אטינגר
לא תאמינו: זה הח"כ שרוצה לחלק מכות בכנסת, וטופז לוק מסנן אותנו
צבי סוכות לקח את החוק לידיים ונאור שירי צילם הכל | יצחק עמית עם שני טלפונים - אחד כשר ואחד להתקשר | יוסף חדד רוצה להיות הערבי הראשון בכנסת ומנסור עבאס מלמד סובלנות | אורן סמדג'ה משיק מפלגה ויוסי זוכר שהוא היה בג'ודו | ביבי לא עונה לטלפון - טופז לוק גם לא | מרדכי דוד מעיר לסליחות וחוטף דו"ח | בן גביר: "אתה נעל בית" - יוסי מחפש לקנות | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)אולפן כיכר
התגובה המרגשת של עינב צנגאוקר לחיסול המחבל שהחזיק את בנה
אם שורד השבי מתן צנגאוקר הודתה לצה"ל על חיסול המחבל שהחזיק בבנה • מתן הגיב: "אני יצאתי מהשבי, הוא יצא מהסיפור" | סגירת מעגל מרגשת (בארץ)ב. ניסני
בן גביר עונה לנתניהו: "אתה רוצה אותנו קטנים כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט" | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא בסרטון פומבי לשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר להתעלות מעל המשקעים האישיים ולהתאחד לקראת הבחירות. נתניהו מזהיר כי פיצול בימין עלול להוביל לאובדן השלטון ולעליית השמאל, כפי שאירע בבחירות 1992, ומבהיר כי בכוונתו לזמן את השניים לפגישה בימים הקרובים כדי להביא להסכם ריצה משותפת | צפו (אקטואליה, פוליטיקה)כיכר השבת
חשיפה: ה'שטעלע' הנוצץ שקיבל האברך הספרדי במיר ברכפלד | מעייריב
צה"ל הכריז על "יום גיוס" לצעירים חרדים - "העדה החרדית" יוצאת למאבק | חילופי האשמות בין משרד הפנים לעיריית בני ברק: גירעון של עשרות מיליוני שקלים | בזכות החשיפה העיתונאית: עיריית בני ברק מקפיאה את פיטורי הסייעות | אלפים בהיכל בעלזא ומפגש הפסגה המרטיט שמהדהד בעולם התורה | המינוי המפתיע בישיבת מיר-ברכפלד (מעייריב)איצלה כץ
מחמם מנועים: נתניהו בסרטון לחץ פומבי וישיר לסמוטריץ' ואיתמר בן גביר - "משקעים אישיים" | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא בסרטון פומבי לשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר להתעלות מעל המשקעים האישיים ולהתאחד לקראת הבחירות. נתניהו מזהיר כי פיצול בימין עלול להוביל לאובדן השלטון ולעליית השמאל, כפי שאירע בבחירות 1992, ומבהיר כי בכוונתו לזמן את השניים לפגישה בימים הקרובים כדי להביא להסכם ריצה משותפת | צפו (אקטואליה, פוליטיקה)כיכר השבת
אלים: פקח הותקף באוטובוס בירושלים ופונה לבית החולים, המשטרה מעורבת
פקח תחבורה ציבורית הותקף באלימות באוטובוס בגבעת זאב • נפצע באורח קל ופונה לבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומבצעת סריקות לאיתור החשודים (משטרה)קובי אטינגר