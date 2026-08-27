מבזקים נוספים
"שימו ביהדות התורה 4 קופים - והם עדיין יקבלו 7 מנדטים"
ארי קלמן עיתונאי i24NEWS טען באולפן "הדבר היפה בציבור החרדי" שהוא מצביע לרעיון ונשמע אך ורק לרבנים, וקבע נחרצות כי זהות המועמדים אינה משנה: "שימו שם ארבעה קופים - הם יקבלו 7 מנדטים" | בשולי הדברים, התפתח עימות חריף מול יעקב וידר שתקף את העסקנים במישור המוניציפלי: "עושים שימוש ברב פעם אחת ב-4 שנים" (כיפות שחורות)כיפות שחורות
רק טיקטוק מעניין אותך: יאיר נתניהו פותח על בן גביר
בנו של ראש הממשלה משגר מסרים חריפים לשר הביטחון הלאומי על רקע סירובו להתאחד עם סמוטריץ' • "המשטרה הפכה לזרוע ביצוע של קפלן, עם מדיניות אפרטהייד כלפי הימין" | התקפה נוקבת על סדרי העדיפויות של בן גביר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
שמחה וענווה במקום אחד | הוויתור המרגש של האדמו"ר בחופת נינתו הראשונה
מאות חסידים חגגו את נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא • במהלך מעמד החופה הפתיע האדמו"ר כשוויותר על כלל הכיבודים לטובת שאר הסבים, ולקח לעצמו את קריאת הכתובה בלבד • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר בן 55 נפצע קשה באירוע אלימות בירושלים
גבר כבן 55 נפגע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב ביר איוב בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום בשל פציעות חודרות בגופו, ולאחר מכן פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
בני ברק: מהומות בשכונה החדשה - רכב פגע בילדה בת 3 בליל שבת
אירוע חריג מאוד פרץ בליל שבת בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לאחר שרכב פגע בילדה בת שלוש בעיצומה של מחאת תושבים סוערת על חסימת הרחוב במכולות ענק, דבר שהוביל להתערבות המשטרה ולמעצר נהג משאית (חרדים)קובי ישראל
דמעות בנחלת יצחק; היתומים הרכים אמרו 'קדיש' על קבר אביהם שנפטר בדמי ימיו
במלאות השלושים לפטירתו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בנו של האדמו"ר מוואסלוי, וחתן האדמו"ר מבוהוש, אשר נפטר בדמי ימיו, התקיים מעמד הקמת מצבה על קברו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, במעמד אביו וחמיו האדמו"רים לצד כל בני המשפחות וקהל חסידים | לב כל איש נמס כאשר היתומים הרכים אמרו קדיש לאחר אמירת התהילים בצוותא ע"י כלל המשתתפים (חסידים)חיים רוזנבוים
אנרכיה מוחלטת: 'צבע שחור' מזהירים מפני קריסת אמון במשטרה
אברהם אנג'ל הוסגר למשטרה הצבאית למרות הבטחות מפורשות • מערכת 'צבע שחור' מזהירה: "חוסר האמון יוביל לאנרכיה מוחלטת" | מחר: יום גיוס חרדים עם הפגנות סוערות צפויות (חרדים)קובי ישראל
בן גביר תוקף את נתניהו: "הקריאה לאחדות איתי היא משחק ציני"
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו. בן גביר טען כי נדהם מדיווחים על מו"מ מתקדם לאיחוד בין סמוטריץ' ופייגלין בתיווך נתניהו, וכי הקריאה לאחדות איתו הייתה מבוימת רק כדי "להלחיץ את פייגלין ולהנמיך את דרישותיו". "מילא להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני?!" כתב. בן גביר סיים: "כדאי להזכיר לך: קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ".כיכר השבת