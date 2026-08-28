החורף קופץ לביקור מוקדם: גשם, סופות רעמים וחשש להצפות

מבזקים נוספים
50 אלף איש בכותל הלילה: מעמד סליחות מרגש במיוחד | עלייה במספר המשתתפים
למעלה מ-50 אלף איש התכנסו הלילה ברחבת הכותל • מתחילת אלול השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות | עלייה משמעותית במספר המשתתפים השנה (חרדים)חזקי שטרן
גבר במצב אנוש עם פציעות חודרות בשד' ירושלים ביפו
גבר כבן 30 נפצע הלילה באורח אנוש בשדרות ירושלים ביפו. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 03:16. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות חודרות, תוך כדי פעולות החייאה.קובי רוזן
סדרת תקיפות ישראליות בדרום לבנון
ערוצים לבנוניים מדווחים על סדרת תקיפות של חיל האויר הישראלי בדרום לבנון: 4 תקיפות באלקנטרה, 3 תקיפות בסאלוקי, תקיפה בנבטיה אלפוקא ותקיפה בכפר רמאן.קובי אטינגר
ילד בן 4 במצב קשה לאחר עקיצת עקרב צהוב בערד
ילד בן 4 נמצא במצב קשה לאחר שנעקץ על ידי עקרב צהוב בערד. הילד הובא למרפאה מקומית בערד, שם קיבל טיפול ראשוני. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם, עם סימני עקיצה ברגל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:51.קובי רוזן
ש"ס תוקפת את היועמ"ש על ביטול עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף
מפלגת ש"ס הגיבה בחריפות להחלטת היועמ"ש לבטל את עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף. "הדרישה החצופה והמקוממת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון, בטענה שמדובר בתעמולת בחירות, היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל" נכתב בהודעת המפלגה. ש"ס הודיעה כי תפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה, וטענה שהחוק שאושר פה אחד בכנסת מחייב את קיום העצרת.כיכר השבת
גבר בן 38 נפצע בינוני ברחובות ופונה לבית חולים קפלן
גבר בן 38 נפצע הערב באורח בינוני ברחוב הרצל ברחובות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 21:37. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים קפלן עם פציעות חודרות.קובי רוזן
צה"ל חיסל שני מפקדי חמאס ברצועת עזה
צה"ל תקף היום ברצועת עזה וחיסל שני מפקדי חמאס. בתקיפה במרחב שאטי שבצפון הרצועה חוסל בלאל אבראהים צאלח רכיעי, מפקד במערך הנ"ט של הזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה נוספת בחאן יונס שבדרום הרצועה חוסל עזאם רפעת עבד עבאדלה, פעיל בחטיבת חאן יונס של חמאס. לפי צה"ל, המחוסלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרת הפסקת האש. התקיפה בוצעה להסרת האיום.ב. ניסני
להפסיק לקחת כמובן מאליו: התבונה שתשנה לכם את הסתכלות על החיים
דרך סיפורים מרגשים ומטלטלים מתברר שהכרת הטוב אינה רק דרך להרגיש שמחים יותר. היא משנה את המבט שלנו על עצמנו ועל הסובבים אותנו, משפיעה על היחס לילדים ולבית ומעצבת מחדש את הבחירות ואת כל צורת החיים (יהדות)הרב יואב אקריש