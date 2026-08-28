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מזג האוויר

החורף קופץ לביקור מוקדם: גשם, סופות רעמים וחשש להצפות

מוכנים לחורף? לפי תחזית מזג האוויר העדכנית, בימים הקרובים צפויים לרדת גשמי ברכה באזורים נרחבים ברחבי הארץ | התחזית המלאה (בארץ)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בימים הקרובים צפוי להיות חורפי וגשום - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תחול הקלת מה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. הרוחות יתחזקו.

במהלך הלילה (בין שבת לראשון) צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ, קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. במהלך שעות הצהריים הגשמים ייפסקו.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית, בשעות הבוקר יתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט מתחת לממוצע העונתי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
מזג האווירגשםהתחזיתהצפותהשירות המטאורולוגי

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