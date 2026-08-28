מפלגת ש"ס הגיבה בחריפות להחלטת היועמ"ש לבטל את עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף. "הדרישה החצופה והמקוממת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון, בטענה שמדובר בתעמולת בחירות, היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל" נכתב בהודעת המפלגה. ש"ס הודיעה כי תפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה, וטענה שהחוק שאושר פה אחד בכנסת מחייב את קיום העצרת.

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