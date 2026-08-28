מבזקים נוספים
גבר נרצח בשדרות ירושלים ביפו - נקבע מותו בבית החולים
גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש בשדרות ירושלים ביפו • צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה ממושכות אך נקבע מותו בבית החולים | המשטרה פתחה בחקירה נרחבת (משטרה)דוד הכהן
50 אלף איש בכותל הלילה: מעמד סליחות מרגש במיוחד | עלייה במספר המשתתפים
למעלה מ-50 אלף איש התכנסו הלילה ברחבת הכותל • מתחילת אלול השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות | עלייה משמעותית במספר המשתתפים השנה (חרדים)חזקי שטרן
החורף קופץ לביקור מוקדם: גשם, סופות רעמים וחשש להצפות
מוכנים לחורף? לפי תחזית מזג האוויר העדכנית, בימים הקרובים צפויים לרדת גשמי ברכה באזורים נרחבים ברחבי הארץ | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
גבר במצב אנוש עם פציעות חודרות בשד' ירושלים ביפו
גבר כבן 30 נפצע הלילה באורח אנוש בשדרות ירושלים ביפו. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 03:16. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות חודרות, תוך כדי פעולות החייאה.קובי רוזן
סדרת תקיפות ישראליות בדרום לבנון
ערוצים לבנוניים מדווחים על סדרת תקיפות של חיל האויר הישראלי בדרום לבנון: 4 תקיפות באלקנטרה, 3 תקיפות בסאלוקי, תקיפה בנבטיה אלפוקא ותקיפה בכפר רמאן.קובי אטינגר
ילד בן 4 במצב קשה לאחר עקיצת עקרב צהוב בערד
ילד בן 4 נמצא במצב קשה לאחר שנעקץ על ידי עקרב צהוב בערד. הילד הובא למרפאה מקומית בערד, שם קיבל טיפול ראשוני. צוותי מגן דוד אדום מפנים אותו לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם, עם סימני עקיצה ברגל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:51.קובי רוזן
ש"ס תוקפת את היועמ"ש על ביטול עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף
מפלגת ש"ס הגיבה בחריפות להחלטת היועמ"ש לבטל את עצרת האזכרה לרב עובדיה יוסף. "הדרישה החצופה והמקוממת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון, בטענה שמדובר בתעמולת בחירות, היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל" נכתב בהודעת המפלגה. ש"ס הודיעה כי תפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה, וטענה שהחוק שאושר פה אחד בכנסת מחייב את קיום העצרת.כיכר השבת
גבר בן 38 נפצע בינוני ברחובות ופונה לבית חולים קפלן
גבר בן 38 נפצע הערב באורח בינוני ברחוב הרצל ברחובות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 21:37. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים קפלן עם פציעות חודרות.קובי רוזן