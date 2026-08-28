כמה חודשים אחרי חלוקת ירושת חפצי הקודש של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל בין ארבעת בניו, הגיע תורם של כלי הכסף עתיקי הערך, ושוב התכנסו כלל נציגי היורשים בבית הנגיד ר' ליפא פרידמן במונסי שם ערכו יחדיו את ההגרלות על חפצי הקודש | כך זה עבד שלב אחר שלב, ומי זכה בערכה הראשונה? כל הרשימה והתיעודים כאן ב'כיכר' (חסידים)

חיים רוזנבוים