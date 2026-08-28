בצעד מודיעיני חריג ודרמטי, ראש ה-CIA האמריקאי ג'ון רטקליף ביצע השבוע ביקור חשאי במוסקבה – הראשון מסוגו מאז סוף 2021. הביקור, שנחשף בעיתונות האמריקאית, מגלה את עומק החשש בוושינגטון מפני תרחיש מסוכן: שרוסיה תנצל את המלחמה המתמשכת של ארצות הברית באיראן כדי להסלים את פעולותיה נגד אינטרסים אמריקאיים ובעלות בריתה באירופה.

על פי דיווחים ב"וושינגטון פוסט" וב"פוליטיקו", רטקליף הגיע ביום שלישי למוסקבה במטוס צבאי מסוג C-17A, לאחר עצירה בריגה שבלטביה. המטרה המרכזית של הביקור הייתה להעביר מסר אזהרה ברור לדרג הבכיר ברוסיה: וושינגטון לא תעמוד מנגד אם מוסקבה תנסה להסלים את המלחמה באוקראינה או לפגוע במדינות נאט"ו.

מודיעין מדאיג: פוטין רואה בארה"ב מוחלשת

הביקור התבסס על מידע מודיעיני טרי שהגיע לידי ה-CIA, המצביע על כך שהקרמלין תופס את ארצות הברית כמוחלשת בעקבות המלחמה באיראן שנמשכת כבר שישה חודשים. על פי שני גורמים המכירים את הפרטים, המודיעין האמריקאי מעיד שמוסקבה רואה בכך הזדמנות להגביר את פעולותיה נגד אינטרסים אמריקאיים ובעלות בריתה באירופה.

המלחמה המתמשכת באיראן אכן הותירה את צבא ארה"ב במצב מורכב. מלאי הנשק האמריקאי התרוקן באופן משמעותי, כולל מערכות הגנה אווירית מתקדמות כמו פטריוט, טילי שיוט טומהוק ומערכת ATACMS. כמו כן, ארצות הברית איבדה כרבע ממל"טי הריפר שלה, שעלותם נעה בין 30 ל-50 מיליון דולר ליחידה. המחסור בנשק עורר דאגה גם בקרב בעלות ברית באסיה, במיוחד לאור החשש מעימות אפשרי עם סין.

אזהרה ישירה: הסלמה תדחף את טראמפ לזלנסקי

במהלך השיחות עם מקבילו הרוסי סרגיי נרישקין, ראש שירות המודיעין החוץ הרוסי SVR, העביר רטקליף מסר חד-משמעי: אם הנשיא פוטין יחליט להסלים משמעותית את המלחמה באוקראינה, הדבר יביא את הנשיא טראמפ להתקרב לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ולהגביר את התמיכה האמריקאית בקייב.

גורם אמריקאי מעורב בפרטים הבהיר כי הביקור "פחות עסק בכך שפוטין נמצא בפינה" בגלל הקיפאון בחזית האוקראינית, "ויותר בכך שרוסיה מעריכה שאנחנו מדולדלים ולא יכולים להתערב". האזהרה האמריקאית נועדה להבהיר למוסקבה שהערכה זו שגויה.

חשש מתקיפה רוסית על נאט"ו

ההערכות המודיעיניות האמריקאיות מצביעות על אפשרות שמוסקבה תנסה לבצע תקיפה מוגבלת נגד מדינות נאט"ו, החל ממתקפת סייבר הרסנית ועד לפלישה קרקעית מצומצמת, ככל הנראה נגד אחת ממדינות הבלטים. השינוי בהערכה נובע מחשש גובר בקרמלין מהצטמצמות מרחב הפעולה באוקראינה, לצד לחץ פנימי ברוסיה להציג הישג צבאי משמעותי.

נרישקין אישר את קיום הפגישות עם רטקליף, אך טען כי "אין שום דבר יוצא דופן" בפגישות אלה. הקרמלין הבהיר כי רטקליף לא נפגש עם הנשיא פוטין עצמו. ה-CIA והבית הלבן סירבו להגיב על הביקור.

הנשיא טראמפ עצמו הקטין ביום חמישי את החשש מפני תקיפה רוסית במדינות נאט"ו. "הוא לא הולך לתקוף שטח נאט"ו", אמר טראמפ, תוך שהוא מתחמק משאלה על מטרת הביקור של רטקליף במוסקבה.

דרישה אמריקאית: להפסיק את הסיוע לאיראן

במקביל לאזהרה הביטחונית, העלה רטקליף בפני הרוסים דרישה נוספת: לצמצם באופן משמעותי את התמיכה הצבאית באיראן. וושינגטון רואה בציר מוסקבה-טהראן איום אסטרטגי, ומבקשת למנוע מרוסיה להמשיך ולספק לאיראן נשק ותמיכה צבאית במהלך המלחמה המתמשכת.

הביקור החשאי מדגיש את המורכבות הגיאופוליטית הנוכחית: בעוד ארצות הברית שקועה במלחמה מתישה באיראן, היא נאלצת להתמודד גם עם האיום הרוסי באירופה ועם החשש שמוסקבה תנצל את המצב לטובתה. האזהרה הישירה של רטקליף מעידה על כך שוושינגטון נחושה להבהיר: חולשה נתפסת אינה שוות משמעות לחולשה אמיתית.