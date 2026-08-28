מלך נורבגיה האראלד החמישי הלך לעולמו בגיל 89 | זה יורש העצר

מלך נורבגיה האראלד החמישי הלך היום (שישי) לעולמו בגיל 89, לאחר שכיהן כמלך במשך 35 שנה. האראלד, שעלה לכס המלוכה בשנת 1991 לאחר מות אביו אולף החמישי, היה המלך הזקן ביותר בהיסטוריה של נורבגיה, ומאז מותה של מלכת בריטניה אליזבת השנייה ב-2022 היה גם המונרך המבוגר ביותר באירופה כולה.

בנו, יורש העצר הנסיך הוקון, הפך כעת למלך החדש של נורבגיה בגיל 53. הוקון מילא את מקום אביו כעוצר מאז שהמלך אושפז בשבוע שעבר.

הידרדרות במצבו הבריאותי

המלך האראלד אושפז ביום שני בשבוע שעבר בבית החולים הלאומי באוסלו בעקבות אנמיה המוליטית, מצב רפואי שבו כדוריות הדם האדומות נהרסות ומתפרקות בדם מהר יותר מקצב הייצור של כדוריות חדשות על ידי מוח העצם. ארמון המלוכה באוסלו דיווח כי בסוף השבוע שעבר חלה הידרדרות במצבו, וכי הוא קיבל טיפול אנטיביוטי בעקבות זיהום חיידקי בדם.

זו לא הייתה הפעם הראשונה שהמלך התמודד עם בעיות בריאותיות. ב-1 בדצמבר 2003 נודע כי האראלד לוקה בסרטן שלפוחית השתן, ועבר ניתוח בבית החולים הלאומי. הוא שב לתפקידו באפריל 2004. ב-1 באפריל 2005 עבר ניתוח נוסף בלב, ולאחר שלבי שיקום חזר לתפקידו כמלך ב-7 ביוני 2005. המלך היה ידוע כמעשן כבד.

חייו המוקדמים ומשפחתו

האראלד החמישי נולד ב-21 בפברואר 1937 באחוזת סקאוגום, אסקר, ליד אוסלו, לאולף החמישי מלך נורווגיה ולמרתה נסיכת שוודיה. הוא היה הנסיך הנורווגי הראשון שנולד על אדמת נורווגיה מאז לידת אולף הרביעי בשנת 1370. האראלד הוא נינו של אדוארד השביעי מלך הממלכה המאוחדת, ומדורג במקום ה-73 בסדר הירושה לכתר הבריטי.

להאראלד שתי אחיות – הנסיכה רגנהילד, הדוכסית מלורנצן שגרה בעבר בברזיל, והנסיכה אסטריד, הדוכסית מפרנר הגרה באוסלו. בשל פלישת הגרמנים לנורווגיה במלחמת העולם השנייה, עזבו האראלד, אמו ושתי אחיותיו את נורווגיה ועברו להתגורר בעיר וושינגטון שבארצות הברית, בעוד אביו וסבו המלך שהו בלונדון. המשפחה חזרה למולדתה רק לאחר סיום המלחמה ב-1945.

לימודים וקריירה ספורטיבית

בקיץ 1955 החל את לימודיו באוניברסיטת אוסלו. בשנת 1959 סיים את האקדמיה הצבאית הנורווגית, ובשנת 1960 נכנס לבייליול קולג' שבאוקספורד, שם למד היסטוריה וכלכלה. באותה השנה ערך ביקור רשמי מחוץ לגבולות נורווגיה, כאשר ביקר בארצות הברית והידק את קשריו עם הקרן הסקנדינבית אמריקנית.

האראלד היה ספורטאי מצטיין בתחום השיט. הוא ייצג את נורווגיה במשחקים האולימפיים, וזכורה במיוחד אולימפיאדת טוקיו ב-1964 שבמהלכה נשא את הדגל הנורווגי. הוא זכה עם צוות השיט שלו במדליות ארד, זהב וכסף באליפויות העולם שהתקיימו בשנים 1982, 1987 ו-1988. בשנת 2005 זכה במדליית הזהב במסגרת המשחקים האירופאיים שנערכו בשוודיה.

נישואיו ומשפחתו

בשנת 1968 נישא האראלד לסוניה הרלדסן, אף על פי שהיא איננה ממשפחת מלוכה – צעד שנחשב בזמנו לחריג ומהפכני. לזוג נולדו שני ילדים: הנסיכה מרתה לואיז ויורש העצר, הנסיך הוקון, שהפך כעת למלך החדש של נורבגיה.

ב-17 בינואר 1991 מת אביו אולף החמישי, והאראלד עלה לשלטון במקומו. במהלך 35 שנות שלטונו, שימש המלך בתפקיד סמלי ברובו, אך היה מעורב בחיי הציבור והמדינה.