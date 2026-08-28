שופטת בג"ץ בהחלטה דרמטית בפרשת הפצ"רית

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': לפעמים כל מה שצריך כדי להפיל אדם הוא לשכנע אותו שהאושר מחכה לו במקום אחר | זה סודו של ״אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי״ — ארמי, אותיות רמאי. היצר אינו מוכר עבירה; הוא מוכר הבטחה: תפרק את המסגרת, תיכנע לתאווה — ושם מחכים החיים האמיתיים | ואז מגיע הבוקר שאחרי ומתברר החשבון: לא אושר ולא עונג. זו אומנותו העתיקה של היצר: לקחת שקר, לעטוף אותו בחלום, ולשכנע את האדם שהחורבן שלו הוא בעצם הדרך אל האושר (יהדות)

יוסי אליטוב