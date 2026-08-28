מבזקים נוספים
אור החיים אקטואלי: עלבונה של תורה || צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה היא בתו של הקב״ה, ואנחנו המאורסים לה מאז סיני. אבל לעיתים אנחנו מותירים אותה כעגונה, ואף תולים בה את קשיי הפרנסה | ועל כך הקב״ה תובע את עלבונה: כיצד הפכנו את מקור הברכה למכשול? הרי התורה אינה מעכבת את השפע - היא הצינור שממנו הוא בא (יהדות)יוסי אליטוב
שנה לפיגוע בצומת רמות: התלמידים סיימו ש"ס לזכר הרב שנרצח
תלמידי ישיבת 'חדוות התורה' התכנסו למעמד מיוחד • סיימו ש"ס משניות לעילוי נשמת הרב פינטו, שהשאיר מכתבים אישיים לכל תלמיד | "אנחנו במקום ילדיו" (חדשות חרדים)חזקי שטרן
רוכב אופנוע בן 54 נפצע בינוני בתאונה בחיפה
גבר בן 54 נפצע הבוקר באורח בינוני בתאונת אופנוע ברחוב הנפח בחיפה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום בשעה 11:48. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
עוצמה יהודית: לא נתמודד עם הציונות הדתית בבחירות
מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות הקרובות לכנסת. לפי ההודעה, ההחלטה היא סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. המפלגה קראה לראש הממשלה לקדם שתי חלופות: איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשיריונים שקיבל בליכוד למען סמוטריץ', על מנת להבטיח ניצחון הימין והקמת ממשלת ימין.כיכר השבת
נתניהו הזמין את בן גביר וסמוטריץ' לפגישה: "חייבים להתאחד!"; עוצמה יהודית: "לא ננהל מגעים"
ראש הממשלה פרסם הודעה דרמטית בקריאה להצלת גוש הימין • הזימון לפגישות נפרדות מגיע לאחר שהתברר שאין סיכוי לאיחוד עם וינטר | "חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין" | עוצמה יהודית: "לא יתקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא" (פוליטי)יוני גבאי
נתניהו מזמין את סמוטריץ' ובן גביר לפגישה: "להציל את גוש הימין"
ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ׳ לפגישות ביום ראשון. אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין!"
שופטת בג"ץ בהחלטה דרמטית בפרשת הפצ"רית
השופטת דפנה ברק-ארז הקפיאה זמנית את העברת הטיפול בפרשה לפרקליט המדינה עמית איסמן, עד להחלטה אחרת בבקשה לדיון נוסף (משפט)משה כהן
כתבי אישום נגד שני חשודים שנשבעו אמונים לדעאש ותכננו פיגועים
פרקליטות מחוז חיפה תגיש כתבי אישום נגד שני חשודים שנשבעו אמונים לארגון דעאש ותכננו לבצע פיגועים. קטין בן 16 מהגליל נעצר לאחר שנשבע אמונים לדעאש וחיפש תכנים על הכנת חגורות נפץ, בכוונה לפגוע בשוטרים וחיילים בהר הבית. בעקבות חקירתו נעצר גם אבראהים כעביה (19) מחיפה, שגם הוא נשבע אמונים לדעאש ותכנן פיגוע בבסיס צבאי בצפון. החקירה בוצעה על ידי ימ"ר צפון והשב"כ.קובי רוזן