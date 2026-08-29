מבזקים נוספים
גבר בן 55 נפצע קשה באירוע אלימות בירושלים
גבר כבן 55 נפגע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב ביר איוב בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום בשל פציעות חודרות בגופו, ולאחר מכן פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
בני ברק: מהומות בשכונה החדשה - רכב פגע בילדה בת 3 בליל שבת
אירוע חריג מאוד פרץ בליל שבת בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לאחר שרכב פגע בילדה בת שלוש בעיצומה של מחאת תושבים סוערת על חסימת הרחוב במכולות ענק, דבר שהוביל להתערבות המשטרה ולמעצר נהג משאית (חרדים)קובי ישראל
אנרכיה מוחלטת: 'צבע שחור' מזהירים מפני קריסת אמון במשטרה
אברהם אנג'ל הוסגר למשטרה הצבאית למרות הבטחות מפורשות • מערכת 'צבע שחור' מזהירה: "חוסר האמון יוביל לאנרכיה מוחלטת" | מחר: יום גיוס חרדים עם הפגנות סוערות צפויות (חרדים)קובי ישראל
בן גביר תוקף את נתניהו: "הקריאה לאחדות איתי היא משחק ציני"
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו. בן גביר טען כי נדהם מדיווחים על מו"מ מתקדם לאיחוד בין סמוטריץ' ופייגלין בתיווך נתניהו, וכי הקריאה לאחדות איתו הייתה מבוימת רק כדי "להלחיץ את פייגלין ולהנמיך את דרישותיו". "מילא להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני?!" כתב. בן גביר סיים: "כדאי להזכיר לך: קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ".כיכר השבת
בליל שישי | נכדתו של הגרש"מ עמאר התארסה במעונו, המונים נהרו
בליל שישי נחגגה שמחת אירוסי הכלה, נכדתו של הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, בת לבנו הרב אליהו, עב"ג החתן בנו של ר' יוסי רפאלי, נכדו של הגאון רבי רפאל רפאלי, נשיא רשת הכוללים 'שערי מרדכי', ונכדו של הרב דניאל פלבני, ראש ישיבת 'הפקדתי שומרים' | השמחה נערכה במעונו של הראשל"צ בהשתתפות רבנים ואישי ציבור מכובדים | במהלך השמחה נשא הראשל"צ דברי תורה ושבח לבורא יתברך שמו (חרדים)איציק אוחנה
משרד הבריאות מסיר את אזהרת הרחצה בחוף בת גלים בחיפה
משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחוף בת גלים בחיפה, לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות של איכות מי הים. הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
משטרה וצה"ל חוקרים אירוע אלימות באזור קוצרה — מאמצים לאתר מעורבים
שוטרי מרחב שומרון הגיעו לזירת אירוע האלימות באזור הכפר קוצרה לקידום החקירה, וביצעו סריקות יחד עם כוחות צה"ל לאיתור המעורבים שפוזרו באמצעים. מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י קיים הערכת מצב עם נציגי צה"ל וגורמי ביטחון, והחקירה הוטלה על המפקדה הבין-ארגונית בשיתוף חוקרי זיהוי פלילי, מג"ב איו"ש ושב"כ. המאמצים מתמקדים באיתור המעורבים, איסוף ממצאים בזירות ותפיסת כלי רכב שנמצאו במקום.קובי רוזן
צה"ל חיסל מפקד פלגת נוח'בה וצלף חמאס בצפון עזה
צה"ל תקף אתמול בצפון רצועת עזה וחיסל שני מחבלים מחמאס: אני עבד אלחי פחרי מזלום, מפקד פלגת נוח'בה, וחסן זידאן חסן דירי, צלף בזרוע הצבאית של הארגון. השניים עסקו גם בסחר ובאספקת אמצעי לחימה למחבלי חמאס. לפי דובר צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי.ב. ניסני