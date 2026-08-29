בני ברק: מהומות בשכונה החדשה - רכב פגע בילדה בת 3 בליל שבת

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו. בן גביר טען כי נדהם מדיווחים על מו"מ מתקדם לאיחוד בין סמוטריץ' ופייגלין בתיווך נתניהו, וכי הקריאה לאחדות איתו הייתה מבוימת רק כדי "להלחיץ את פייגלין ולהנמיך את דרישותיו". "מילא להחרים אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני?!" כתב. בן גביר סיים: "כדאי להזכיר לך: קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ".

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