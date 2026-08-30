רוכב אופנוע בן 35 נפצע בינוני בתאונה באשדוד

מבזקים נוספים
"איך אפשר להחליט שמרן לא ראוי לכבוד?": הרבנית יהודית יוסף שוברת שתיקה
כלתו של מרן הרב עובדיה יוסף מגיבה לביטול ההילולה • "מרן היה של כולם - ספרדים, אשכנזים, חרדים וחילונים" | "אי אפשר לבטל מורשת" (חרדים)ישי כהן
שני פצועים באירוע אלימות ברהט — אחד במצב קשה
שני גברים נפצעו באירוע אלימות ברהט. גבר כבן 26 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים סורוקה לאחר שקיבל טיפול ראשוני הכולל חבישות ועצירת דימומים. בנוסף, נער כבן 13 נפצע באורח קל וקיבל סיוע רפואי במקום.קובי רוזן
טרגדיה בכביש החוף: אישה נהרגה בתאונה שרשרת קטלנית | 5 פצועים נוספים
4 כלי רכב התנגשו בכביש החוף • אישה כבת 50 נהרגה במקום, גבר כבן 60 פונה במצב קשה | 5 פצועים נוספים במצב קל (בארץ)קובי רוזן
הבן החרדי שהוכה בהלם | כך עזר אביתר למצוא את אימו ואחותו שנעלמו
אביתר, בנה החרדי של מלי, נותר בישראל עם בנו הקטן • לא ידע דבר על התוכנית ומסר סיסמאות למחשב | כך סייע לאתר את עקבותיהן (חדשות)דוד הכהן
בין גשם לשרב: הקלה משמעותית בחום היום; ומתי תורגש שוב הכבדה? | התחזית
פותחים את השבוע עם אוויר קריר יותר, ירידה בטמפרטורות ואפילו גשם מקומי בצפון הארץ | ההקלה בעומסי החום תורגש היטב היום ומחר, אך אל תתרגלו: החל מיום שלישי המגמה מתהפכת ועומסי החום הכבדים חוזרים • התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
נשיא איראן מודה: הסנקציות הכלכליות של ארה"ב פוגעות בנו קשה
פזשכיאן הודה בריאיון לטלוויזיה הממלכתית כי הסנקציות האמריקניות פוגעות משמעותית בכלכלה • היצוא והיבוא ירדו ב-25% עד 35% (בעולם)דוד הכהן
צעיר בן 20 נפצע קשה בתאונת דרכים בראש העין
צעיר בן 20 נפצע באורח קשה הלילה (23:49) לאחר שרכבו התנגש בעמוד בשדרות בן גוריון בראש העין. הפצוע מורדם ומונשם עם חבלת ראש, ופונה לבית החולים בילינסון על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נגד היועמשי"ת: "המרשעת הזו מתעסקת עם מרן, היא תקבל את המכה שלה"
בשיעורו השבועי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה לבטל את אירועי ההילולה לזכרו של מרן רבי עובדיה יוסף, ומטיח בה אמרות קשות לפיהן הקב"ה יכלה אותה והיא תקבל את המכה (חרדים)ישי כהן