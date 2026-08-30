734 הרוגים בנפאל: מניין הקורבנות ממשיך לזנק • 2,500 נעדרים

השטפונות החריגים

רשות האסונות בנפאל עדכנה הבוקר (ראשון) כח מניין ההרוגים בשיטפונות הקטלניים שפקדו את המדינה עלה ל-734 בני אדם.

במקביל, כ-2,500 בני אדם מוגדרים כנעדרים, כאשר החשש הוא שמספר הקורבנות ימשיך לעלות ככל שצוותי החילוץ יגיעו לאזורים מרוחקים נוספים. האסון התרחש בשבוע שעבר באזור הגבול בין נפאל לטיבט שבסין, כאשר קריסה מסיבית של קרחון ומפולת סלעים עצומה יצרו זרם אדיר של מים ובוץ שפקד את אפיקי הנהרות באזור. שיטפון הבזק הקטלני גרף עמו כפרים שלמים, תשתיות ומאות בני אדם. על פי הדיווחים, בין ארבעה לחמישה כפרים נמחקו כליל לאחר שנקברו תחת שכבות הבוץ הכבדות. בנוסף, כ-28 אוטובוסים נעלמו באזור האירוע, ומאות תיירים ממדינות שונות מוגדרים כנעדרים, ביניהם אזרחים מהודו, בריטניה, דרום אפריקה, אוסטרליה והולנד. נתקע בבור ואז הגיע הגל: עץ המנגו הציל את חייו של הפועל כיכר השבת | 28.08.26 שתי נשים בתרדמת: רכבת ההרים הקטלנית נסגרה דני שפיץ | 08:59 ממשלת נפאל הכריזה על מצב חירום ומנהלת מבצעי חילוץ נרחבים בעזרת מסוקים, כוחות ביטחון ותושבים מקומיים. ראש ממשלת נפאל, באלנדרה שאה, ציין כי "מדובר במכת ברק בלתי צפויה של אסון טבע" והדגיש כי הממשלה "גייסה את כל כוחותיה ומנגנוניה לאלפי פעולות חילוץ ללא דיחוי".

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צוותי הסיוע בשטח מתארים הרס נרחב לאורך מסלול השיטפון. ראש משלחת ארגון הצלב האדום בנפאל, דייוויד פישר, מסר כי "כפרים שלמים ואזורי שוק נמחקו לחלוטין" כתוצאה מעוצמת המים והבוץ. בתי החולים הממשלתיים והצבאיים בבירה קטמנדו פינו שטחים מיוחדים לקליטת הפצועים מהאזור.

בין הסיפורים שעלו מהשטח, תועד סיפורו של ביבק קומאל, פועל נפאלי בן 24, שנסחף בשיטפון הבזק הקטלני אך הצליח להינצל לאחר שנאחז בעץ מנגו. "התחלתי לרוץ. ואז קיר של מים הגיע כמו רעידת אדמה", סיפר קומאל ממיטתו במרכז הטראומה הלאומי בקטמנדו. "למזלי נתקעתי בעץ מנגו. אם לא היה עץ המנגו, הייתי נסחף למוות".