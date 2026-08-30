מזג האוויר בין גשם לשרב: הקלה משמעותית בחום היום; ומתי תורגש שוב הכבדה? | התחזית פותחים את השבוע עם אוויר קריר יותר, ירידה בטמפרטורות ואפילו גשם מקומי בצפון הארץ | ההקלה בעומסי החום תורגש היטב היום ומחר, אך אל תתרגלו: החל מיום שלישי המגמה מתהפכת ועומסי החום הכבדים חוזרים • התחזית המלאה (בארץ)