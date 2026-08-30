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מזג האוויר

בין גשם לשרב: הקלה משמעותית בחום היום; ומתי תורגש שוב הכבדה? | התחזית

פותחים את השבוע עם אוויר קריר יותר, ירידה בטמפרטורות ואפילו גשם מקומי בצפון הארץ | ההקלה בעומסי החום תורגש היטב היום ומחר, אך אל תתרגלו: החל מיום שלישי המגמה מתהפכת ועומסי החום הכבדים חוזרים • התחזית המלאה (בארץ)

1תגובות
( צילום: יוסי אלוני/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. עד הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית, ייתכן טפטוף לאורך החוף.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, התחממות קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש עוד הכבדה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-31

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 28-36
מזג האווירהתחזית

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אתמול אמרתם סערה מכה בישראל עכשיו זה גשם מקומי בצפון
מישהו

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