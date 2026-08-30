מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. עד הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית, ייתכן טפטוף לאורך החוף.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום.
ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, התחממות קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש עוד הכבדה בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-31
טבריה: 22-34
צפת: 17-27
אילת: 28-36
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