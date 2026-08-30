עפים לניתוח: רופא ילדים מצא דרך מרגשת לנצח את הפחד

מבזקים נוספים
השימפנזים בספארי הגיבו בצורה מפתיעה למוצר החדש בחצר | צפו
צוות הספארי הכניס מאוורר חדש לחצר השימפנזים • הקופים הגיבו בקולות תקשורת מיוחדים | גם הגיבונים מהחצר הסמוכה השתתפו (מעניין)מישאל לוי
אופנוע התרסק בעוצמה על מונית: שני פצועים קשה בעיר החרדית
תאונת דרכים קשה התרחשה בשעות הלילה המאוחרות במונסי, כשאופנוע התנגש בעוצמה במונית. שני רוכבי האופנוע באורח קשה מאוד ופונו בדחיפות על ידי פראמדיקים של 'הצלה' לבית החולים. הציבור נקרא להרבות בתפילה לרפואתם של פנחס בן בילא רבקה ויעקב בן פיה יעל הזקוקים לרחמי שמיים מרובים (חדשות, חרדים)כיכר השבת
צילמו אתרים אסטרטגיים עבור הסוכן האיראני תמורת כסף: נחשפה פרשיית ריגול חדשה בצפון הארץ
משטרת ישראל פיענחה פרשיה ביטחונית חמורה • קטינים מאזור חיפה צילמו אתרים אסטרטגיים וריססו גרפיטי פרו-איראני | הסוכן הזר גייס אותם בשיטת 'השלבים' בתחילה, דרש לבצע משימות שנראו תמימות לחלוטין, אולם ככל שהקשר התהדק, הסוכן דרש מהקטין הזדהות מלאה באמצעות צילומים, ובהמשך העביר אותו למשימות בעלות אופי ביטחוני מובהק (צבא וביטחון)קובי רוזן
תשעה חייבי מאסר - שלא התייצבו לריצוי העונש שנגזר עליהם, נתפסו בצפון הארץ
כוחות שב"ס ומשטרה פשטו על חבי מאסר שלא התייצבו לריצוי עונשם • תשעה נעצרו והועברו למתקני כליאה | אכיפת גזרי דין וחיזוק המשילות (חדשות משטרה)דוד הכהן
קטין בן 15 נעצר בעיר העתיקה לאחר שתועד בועט בחתולים | תיעוד מזוויע
תצפיתני מבט 2000 זיהו את האירוע של ההתעללות בבעלי החיים בזמן אמת • שוטרים ולוחמי מג"ב איתרו את החשוד בן ה-15 | שוחרר למעצר בית (חדשות בארץ)דניאל הרץ
איראן נחנקת: עורק החיים המרכזי הפסיק לעבוד
הנמל הימי המרכזי של איראן, נראה כמעט נטוש: מעט מאוד ספינות ומשאיות, מנופים שאינם פועלים ושטחים שבהם כמעט לא נותרו מכולות - והלחץ האמריקני על איראן (חדשות בעולם)דני שפיץ
דרמה לילית: המשטרה העירה את אחד הזמרים הישראלים המוכרים ביותר - להציל חיים
בתל אביב דווח הלילה על ניסיון למקרה אובדנות • השוטרים הבינו לאחר השיחה, כי רק שיחה עם הזמר תציל אותו - והוא הוקפץ מהמיטה וניהל עמו שיחה גורלית (חדשות בארץ)יאיר טוקר
שני מטוסים כמעט התנגשו באצטדיון ענקי דחוס באוהדים
שני מטוסי נוסעים של חברת איירלינק חלפו בטיסה נמוכה במיוחד מעל אצטדיון דחוס בעשרות אלפי אוהדים (חדשות בעולם)דני שפיץ