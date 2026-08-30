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היסטוריה ואקטואליה

הקשר המפתיע בין הטבעת אלטלנה לחתימה על הסכם אוסלו

היום י"ז באלול לפני 78 שנים, בשנת תש"ח, הוא היום שבו הושלם פירוק האצ"ל וסיפוחו לצה"ל, עם פירוק הגדוד הירושלמי | 46 שנה אחרי, חוזר אותו תאריך ולפני 32 שנים שוב השמאל בשלטון, ובראשו אותו יצחק רבין | באותו י"ז באלול נחתם הסכם ראשוני בין ישראל לאש"ף - חלק מתהליך אוסלו (היסטוריה)

הספינה אלטלנה עולה באש לאחר שהופגזה ליד תל אביב, יוני 1948 (צילום: מאת הנס חיים פין - Source: Slater, Elinor & Robert Great Moments in Jewish History, (Jonathan David Publishers, 1998) ISBN 0824604083, p.205 (Moments of Despair), נחלת הכלל)

בעוד ימים ספורים אחרי שנמצאו שרידי אלטלנה בעומק 503 מטרים מול חופי ישראל, כ-78 שנה אחרי שהוטבעה, שווה לחזור ליום שבו הסתיים בפועל הפרק ההוא בתולדות המדינה.

היום י"ז באלול לפני 78 שנים, בשנת תש"ח, הוא היום שבו הושלם פירוק האצ"ל וסיפוחו ל, עם פירוק הגדוד הירושלמי - הגוף האחרון של הארגון שעדיין שמר על עצמאותו.

אבל מה שהושלם באותו יום לא היה רק פירוק צבאי. יחד עם האצ"ל פורקה גם התנועה הפוליטית שצמחה ממנו - מנחם בגין ותנועת החירות נשלחו לספסלי האופוזיציה לכמעט שלושה עשורים, עד המהפך של 1977.

בתוך הפרשה שקדמה לפירוק, זו של אלטלנה, מככב גם שמו של יצחק רבין בתפקיד הממונה על "התותח הקדוש" שהעלה את האונייה באש.

לשם ההגינות נציין שלפי ניתוח שפורסם ב'הארץ' הבודק את זיכרונות המעורבים בפרשה, לתותח עצמו לא הייתה לרבין נגיעה - את ההוראה לפתוח באש נתן בן-גוריון, ואת ההפעלה בפועל ביצעו תותחנים אחרים.

כך או כך, רבין באותו בוקר פיקד על כוחות צה"ל שהגנו על מטה הפלמ"ח במלון "ריץ" בחוף תל אביב, ונקלע לאלטלנה באקראי עם רעייתו - אבל היה בפועל חלק מהכוחות שפעלו בזירה, לא רק צופה מהצד, וכמובן שלא סירב פקודה כטייסי המח"ל שהתבקשו לבצע את המשימה וסירבו לתקוף, ורק אז עברו במטכ"ל לתכנון ההפגזה מהחוף.

ארבעים ושש שנה אחרי פירוק האצ"ל, חוזר אותו תאריך - י"ז באלול בשנת תשנ"ד - היום לפני 32 שנים והפעם שוב השמאל בשלטון, ובראשו אותו יצחק רבין שהיה נוכח בחוף תל אביב באותו יום גורלי ב-1948 בעת הפצצת אלטלנה.

באותו י"ז באלול נחתם הסכם ראשוני בין ישראל לאש"ף - חלק מתהליך אוסלו - המאפשר ממשל עצמי חלקי לפלסטינים בשטחי יהודה ושומרון.

יום אחד בלוח העברי, שני מהלכים שנויים במחלוקת של אותו גוש פוליטי.

לקריאה נוספת:

Ynet - "כשבגין דרש מבן גוריון 'הפסיקו אש'! השבוע לפני", 22.6.2013

הארץ - "המיתוס והשקר: מה באמת היה תפקידו של רבין בהטבעת האלטלנה", מגזין הארץ, 15.6.2016

מקור ראשון - "כשכל הטייסת הודיעה: לא נסכים להפציץ - הסרבנות המושתקת של פרשת אלטלנה", 20.6.2023

  • ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
צה"להיסטוריה ואקטואליהישראל שפיראיצחק רביןדוד בן גוריוןמנחם בגיןהסכמי אוסלואלטלנההאצ"ל

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