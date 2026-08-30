השימפנזים בספארי הגיבו בצורה מפתיעה למוצר החדש בחצר | צפו

היום י"ז באלול לפני 78 שנים, בשנת תש"ח, הוא היום שבו הושלם פירוק האצ"ל וסיפוחו לצה"ל, עם פירוק הגדוד הירושלמי | 46 שנה אחרי, חוזר אותו תאריך ולפני 32 שנים שוב השמאל בשלטון, ובראשו אותו יצחק רבין | באותו י"ז באלול נחתם הסכם ראשוני בין ישראל לאש"ף - חלק מתהליך אוסלו (היסטוריה)

ישראל שפירא