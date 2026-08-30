מבזקים נוספים
המשפטים שריססו שני הצעירים בעיר הצפונית לבקשת הסוכן האיראני
קטינים שגויסו על ידי סוכן איראני ריססו מסרים פוליטיים ברחובות קריית מוצקין: "הקיצוניות נתנה לנו מלחמות אינסופיות" | פרטים חדשים על פרשת הריגול שזעזעה את הצפון (צבא וביטחון)כיכר השבת
הרוג ופצועים בתקיפה ישראלית במרכז רצועת עזה
פלסטינים מדווחים על הרוג ומספר פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי באזור מאפיית אלבנא ברחוב עכילה במערב דיר אלבלח במרכז רצועת עזה. ההרוג זוהה כחסאם נציר.קובי אטינגר
תאונה בין שני רכבים בכביש 375 — שלוש נפגעות במצב קל
שלוש נשים נפגעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 375 סמוך לפניה לכביש 3855. צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני בזירה לשתי נשים בגילאי 50 ולצעירה כבת 20.קובי רוזן
"חכה חכה": הבן החשוד פרץ לבית אביו עם סכין שעות אחרי ששוחרר | צפו
שעות ספורות בלבד לאחר ששוחרר מבית המשפט בתנאים מגבילים, הגיע בן ה-24 לבית אביו, פרץ את הדלת כשהוא מצויד בסכין ואיים לרצוח אם לא יספק לו כסף לרכישת סמים. השוטרים שהוזעקו למקום פתחו במרדף רגלי, תפסו אותו ועצרו אותו | צפו בתיעוד הסוער מרגעי המעצר (בארץ)קובי רוזן
הקשר המפתיע בין הטבעת אלטלנה לחתימה על הסכם אוסלו
היום י"ז באלול לפני 78 שנים, בשנת תש"ח, הוא היום שבו הושלם פירוק האצ"ל וסיפוחו לצה"ל, עם פירוק הגדוד הירושלמי | 46 שנה אחרי, חוזר אותו תאריך ולפני 32 שנים שוב השמאל בשלטון, ובראשו אותו יצחק רבין | באותו י"ז באלול נחתם הסכם ראשוני בין ישראל לאש"ף - חלק מתהליך אוסלו (היסטוריה)ישראל שפירא
שוב זה קורה בעיר העתיקה: חרדים חשודים נעצרו; ירקו והשחיתו קברים נוצרים
המשטרה עיכבה ארבעה חשודים חרדים ביריקה על מנזר ארמני • שלושה נוספים נעצרו בחשד להשחתת קברים מוסלמיים | צפו בתיעוד מהפעילות של החשודים החרדים (חדשות בארץ)קובי רוזן
ניצל בזכות מילה אחת: נערים שדדו נהג מונית בסכין
הנסיעה התמימה הפכה בתוך שניות לשוד מאיים - אך רגע לפני שעזבו הגיע הטוויסט (חדשות בעולם)דני שפיץ
טרגדיה: תינוק בן 9 חודשים נהרג מול עיני אימו החרדית בחניון הסופרמרקט
כתבי אישום פליליים חמורים הוגשו נגד שתי נשים בעקבות התאונה המחרידה שאירעה בערב שבת בחניון סופרמרקט בג'קסון, בה נהרג התינוק יצחק רוזנברג ז"ל כבן תשעה חודשים ונפצעו קשה אימו ואחותו. מהחקירה עולה כי הנהגת הפוגעת מעולם לא הוציאה רישיון נהיגה, ואילו חברתה אפשרה לה לנהוג ברכב ביודעין. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואת האם והבת המאושפזות בבית החולים (בארץ)מישאל לוי