המשפטים שריססו שני הצעירים בעיר הצפונית לבקשת הסוכן האיראני

פרטים חדשים ומדאיגים נחשפו היום (ראשון) בפרשת הריגול שזעזעה את הצפון: הצעירים מקריית מוצקין שגויסו על ידי סוכן איראני קיבלו הוראה ברורה לרסס מסרים פוליטיים ברחובות העיר - מסרים שמבטאים עמדה נגד המשטר האיראני ותומכים בחירות.

על פי הדיווח של עמית סגל, המשפטים שהצעירים ריססו ברחובות קריית מוצקין לבקשת הסוכן האיראני היו, בין היתר: "העתיד שלנו לא נמצא בידיים של דיקטטור", "הקיצוניות נתנה לנו מלחמות אינסופיות", ו"נאפשר למלחמה להכתים את חיינו".

המסרים הללו, שנראים כביקורת על המשטר האיראני, מעלים שאלות מורכבות לגבי מטרות הסוכן האיראני והשיטה שבה הוא פעל. כתב האישום שהוגש נגד הצעירים מפרט כי הם ביצעו משימות ריגול שונות, ביניהן צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס גרפיטי פרו-איראני.

שיטת 'השלבים': כך גייס הסוכן את הקטינים

כפי שדיווחה כיכר השבת, החקירה המורכבת שהתנהלה בהובלת ימ"ר מרחב אשר בשיתוף יחידות להב 433 ויחידת ברק וגורמי הביטחון, חשפה כי הסוכן האיראני הפעיל את הקטינים בשיטה מתוחכמת המכונה 'שיטת השלבים'.

בתחילה, הסוכן דרש מהם לבצע משימות שנראו תמימות לחלוטין, כגון חלוקת פליירים ברחובות. אולם ככל שהקשר התהדק, הוא דרש מהקטינים הזדהות מלאה באמצעות צילומים, ובהמשך העביר אותם למשימות בעלות אופי ביטחוני מובהק - צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס המסרים הפוליטיים.

הקשר הראשוני נוצר כאשר אחד החשודים חיפש עבודה ברשת האינטרנט, ושם פנה אליו הסוכן הזר. לאחר מכן, החשוד הראשון גייס קטין נוסף לפעילות, ויחד הם ביצעו את המשימות השונות תמורת תשלום כספי.