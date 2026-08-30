המשפטים שריססו שני הצעירים בעיר הצפונית לבקשת הסוכן האיראני

פרטים חדשים ומדאיגים נחשפו היום (ראשון) בפרשת הריגול שזעזעה את הצפון: הצעירים מקריית מוצקין שגויסו על ידי סוכן איראני קיבלו הוראה ברורה לרסס מסרים פוליטיים ברחובות העיר - מסרים שמבטאים עמדה נגד המשטר האיראני ותומכים בחירות.
על פי הדיווח של עמית סגל, המשפטים שהצעירים ריססו ברחובות קריית מוצקין לבקשת הסוכן האיראני היו, בין היתר: "העתיד שלנו לא נמצא בידיים של דיקטטור", "הקיצוניות נתנה לנו מלחמות אינסופיות", ו"נאפשר למלחמה להכתים את חיינו".
המסרים הללו, שנראים כביקורת על המשטר האיראני, מעלים שאלות מורכבות לגבי מטרות הסוכן האיראני והשיטה שבה הוא פעל. כתב האישום שהוגש נגד הצעירים מפרט כי הם ביצעו משימות ריגול שונות, ביניהן צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס גרפיטי פרו-איראני.
שיטת 'השלבים': כך גייס הסוכן את הקטינים
כפי שדיווחה כיכר השבת, החקירה המורכבת שהתנהלה בהובלת ימ"ר מרחב אשר בשיתוף יחידות להב 433 ויחידת ברק וגורמי הביטחון, חשפה כי הסוכן האיראני הפעיל את הקטינים בשיטה מתוחכמת המכונה 'שיטת השלבים'.
בתחילה, הסוכן דרש מהם לבצע משימות שנראו תמימות לחלוטין, כגון חלוקת פליירים ברחובות. אולם ככל שהקשר התהדק, הוא דרש מהקטינים הזדהות מלאה באמצעות צילומים, ובהמשך העביר אותם למשימות בעלות אופי ביטחוני מובהק - צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס המסרים הפוליטיים.
הקשר הראשוני נוצר כאשר אחד החשודים חיפש עבודה ברשת האינטרנט, ושם פנה אליו הסוכן הזר. לאחר מכן, החשוד הראשון גייס קטין נוסף לפעילות, ויחד הם ביצעו את המשימות השונות תמורת תשלום כספי.
פרשיות ריגול נוספות שנחשפו לאחרונה
פרשת הריגול בקריית מוצקין מצטרפת לשורה של מקרים חמורים שנחשפו בחודשים האחרונים. לפני מספר חודשים נעצר יעקב פרל, חסיד סאטמאר אמריקני שהגיע לישראל, בחשד לביצוע משימות ריגול עבור המודיעין האיראני.
פרל ביצע משימות מודיעיניות חמורות, ביניהן תיעוד מפורט של ביתו של הרמטכ"ל לשעבר רא"ל הרצי הלוי וחשיפת סידורי האבטחה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - והכול תמורת בצע כסף בזמן מלחמה. המפעיל האיראני אף ביקש ממנו לעבור דירה בסמיכות לביתו של הלוי.
המקרים החוזרים ונשנים מעידים על מאמצי המודיעין האיראני לגייס אזרחים ישראלים, תוך ניצול מצוקה כלכלית וחיפוש עבודה ברשת. גורמי הביטחון קוראים לציבור להיות ערניים ולדווח על כל פנייה חשודה.
ראשיתה של החקירה בפרשת קריית מוצקין הייתה במעצר דרמטי של קטין בנמל התעופה בן גוריון עם נחיתתו בארץ, בחשד לריגול ומגע עם סוכן זר. בחקירתו נחשף כי הקשר הראשוני נוצר דרך חיפוש עבודה באינטרנט.
החקירה הסתיימה בגיבוש תשתית ראייתית מוצקה נגד החשודים, והוגש נגדם כתב אישום. המקרה מדגים את הסכנה הטמונה בפניות לכאורה תמימות לעבודה ברשת, ואת השיטות המתוחכמות שבהן משתמשים גורמי מודיעין זרים לגיוס אזרחים.
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