צה"ל חיסל מחבל חמאס במרכז רצועת עזה

מבזקים נוספים
נפרדים מהקאנטרי | התיעוד המרומם מביקור האדמו"ר מקראלי במחנה החסידות
בימים אלו חוזרים כלל התלמידים והבחורים בארה"ב מהרי הקאנטרי, שם שהו במשך חודשי הקיץ | צפו בתיעוד מביקור ההוד של האדמו"ר מקראלי במחנה 'זרע אברהם' של החסידות, שם חיזק את הבחורים והילדים לקראת חודש הרחמים והסליחות (חסידים)חיים רוזנבוים
האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד
הליכוד מפרסם סרטון חדש, במסגרת הקמפיין לקראת מערכת הבחירות, שמסמן את הקו של המפלגה - מלחמה ב"חרם" נגד נתניהו | אימא שמקבלת שיחת טלפון על הבן שלה, שעושים נגדו חרם בבית הספר. היא נחשפת להתכתבויות בוואטספ בנושא | צפו (פוליטי)יוני גבאי
סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל
למרות מכבש לחצים אדיר מצד קטאר, סעודיה ומדינות נוספות, נשיא סומלילנד דוחה על הסף הצעות כלכליות לניתוק הקשר האסטרטגי שנחתם עם נתניהו. הברית ההיסטורית עם ירושלים מתהדקת ומוכיחה כי הריבונות בים האדום אינה למכירה (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
דרמה בלב ים: ספינה ועליה 270 נוסעים התהפכה וטבעה בים התיכון
אירוע חילוץ מורכב מתרחש בשעות אלו בלב ים, לאחר שמעבורת נוסעים טורקית שעליה כ-270 בני אדם התהפכה וטבעה במרחק קצר מחופי צפון קפריסין | כוחות חילוץ נרחבים, הכוללים את משמר החופים, מסוקים וסירות אזרחיות, הוזעקו לזירה בניסיון להציל את נוסעי הספינה שמצאו את עצמם במים הסוערים. עד כה חולצו מעל 160 בני אדם, בעוד המאמצים לאיתור וחילוץ שאר הלכודים נמשכים תחת תנאי מזג אוויר מאתגרים (אקטואליה)יוסי נכטיגל
החשוד ברצח בקיסריה מסרב לדבר: פרטים חדשים מהחקירה הסוערת
החשוד בחיסול ראש המאפיה הקווקזית שומר על זכות השתיקה מאז מעצרו. המשטרה במצוד נרחב אחר בן משפחתו שסייע לו להימלט | צו איסור פרסום גורף בתיק (בארץ)דוד הכהן
איזה "טהורה" היא | ראש הישיבה תקף את היועמשי"ת; 'הראש שלה רק רע כל היום'!
ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז תקף אמש בחריפות את היועמשי"ת בעקבות ההחלטה לבטל את אזכרת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל: "מסכנה, הראש שלה "רק רע כל היום". כל יום איזבל הרשעית הזאת חושבת על גזירה חדשה – "מה לעשות כדי להרע לבני התורה?"| צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
הם הלכו לחצות לבד - ואז הרכב הופיע משום מקום
רגע לפני פתיחת שנת הלימודים - הכללים שחשוב לתרגל עם הילדים בדרך לבית הספר (תחבורה)יוסי כץ
מהומה בבני ברק: ניידת משטרה צבאית נכנסה לעיר, עשרות כיתרו אותה
ניידת של המשטרה הצבאית שעברה בבני ברק הוקפה בעשרות תושבים ומפגינים שחסמו את נתיב נסיעתה והתעמתו במקום | כוחות משטרה הוזעקו במהירות כדי להשיב את הסדר על כנו, לפזר את התקהלות ההמון ולאפשר לניידת הצבאית לעזוב את האזור | צפו (בארץ)קובי ישראל